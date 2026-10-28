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Fed faizi sabit tuttu: Altın fiyatları karara nasıl tepki verdi?

Fed faizi sabit tuttu: Altın fiyatları karara nasıl tepki verdi?

21:28, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fed faizi sabit tuttu: Altın fiyatları karara nasıl tepki verdi?

Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları geriledi. ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,75–4,00 aralığında sabit tutarken ons altın 4 bin 35 dolara, gram altın 6 bin 466 liraya çekildi. Bankanın enflasyon ve ekonomik faaliyete ilişkin mesajları öne çıkarken altının seyri açısından dolar, tahvil getirileri ve gelecek faiz adımlarına yönelik beklentiler önemini koruyor.

Fed faiz kararı ile politika faizi yüzde 3,75–4,00 aralığında sabit tutulurken ons ve gram altın fiyatları geriledi. Banka, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek para politikasının belirlenmesinde yeni verilerin önemine işaret etti.


ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında ons altın yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 35 dolardan, gram altın ise yüzde 0,5 kayıpla 6 bin 466 liradan işlem gördü. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75–4,00 aralığında korudu.


Karar, 10 üyenin desteğine karşılık iki üyenin muhalefetiyle alındı. Karara karşı çıkan iki üye, politika faizinin 25 baz puan artırılmasını istedi.

Fed faiz kararı ile politika faizi yüzde 3,75–4,00 aralığında sabit tutulurken ons ve gram altın fiyatları geriledi. Banka, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek para politikasının belirlenmesinde yeni verilerin önemine işaret etti.ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında ons altın yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 35 dolardan, gram altın ise yüzde 0,5 kayıpla 6 bin 466 liradan işlem gördü. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75–4,00 aralığında korudu.Karar, 10 üyenin desteğine karşılık iki üyenin muhalefetiyle alındı. Karara karşı çıkan iki üye, politika faizinin 25 baz puan artırılmasını istedi.


Fed kararının ardından altın fiyatları


Faizlerin sabit tutulması beklentisiyle örtüşen kararın ardından yatırım araçlarındaki ilk tepki sınırlı kaldı. Altın fiyatları gerilerken Bitcoin’de hafif yükseliş görüldü.


Karar sonrasında aktarılan fiyatlar şöyle oldu:


- Ons altın: Yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 35 dolar.

- Gram altın: Yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 466 lira.

- Bitcoin: Yüzde 0,3 artışla 80 bin 805 dolar.

Fed kararının ardından altın fiyatlarıFaizlerin sabit tutulması beklentisiyle örtüşen kararın ardından yatırım araçlarındaki ilk tepki sınırlı kaldı. Altın fiyatları gerilerken Bitcoin’de hafif yükseliş görüldü.Karar sonrasında aktarılan fiyatlar şöyle oldu:- Ons altın: Yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 35 dolar.- Gram altın: Yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 466 lira.- Bitcoin: Yüzde 0,3 artışla 80 bin 805 dolar.

Fed ekonomik faaliyet değerlendirmesini güçlendirdi

FOMC açıklamasında ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlediği, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Önceki açıklamadaki “sağlam bir hızla” ifadesinin yerini “güçlü bir hızla” değerlendirmesi aldı.


Banka; iç harcamaların dirençli, verimlilik artışının güçlü ve sermaye yatırımlarının sağlam seyrettiğini bildirdi. İstihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediği, işsizlik oranında önemli bir değişim görülmediği kaydedildi.


Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle belirsizliğin yüksek seviyede kaldığı ifade edildi. Fed, fiyat istikrarını sağlama taahhüdünü koruduğunu vurguladı.

Fed ekonomik faaliyet değerlendirmesini güçlendirdiFOMC açıklamasında ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlediği, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Önceki açıklamadaki “sağlam bir hızla” ifadesinin yerini “güçlü bir hızla” değerlendirmesi aldı.Banka; iç harcamaların dirençli, verimlilik artışının güçlü ve sermaye yatırımlarının sağlam seyrettiğini bildirdi. İstihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediği, işsizlik oranında önemli bir değişim görülmediği kaydedildi.Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle belirsizliğin yüksek seviyede kaldığı ifade edildi. Fed, fiyat istikrarını sağlama taahhüdünü koruduğunu vurguladı.

Faiz kararları altın fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Fed’in faiz kararları, doların değeri ve ABD tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarını etkileyebiliyor. Faiz veya temettü getirisi sağlamayan altının diğer yatırım araçları karşısındaki cazibesi, bu değişimlere göre şekillenebiliyor.


- Faiz indirimi: Doların ve tahvil getirilerinin gerilemesi hâlinde altın fiyatlarını destekleyebilir.


- Faizin sabit tutulması: Fiyatların yönünde piyasa beklentileri ve Fed’in sonraki döneme ilişkin mesajları etkili olabilir.


- Faiz artırımı: Doların ve tahvil getirilerinin yükselmesi hâlinde altın üzerinde baskı oluşturabilir.


Bununla birlikte faiz kararı, altının yönünü tek başına belirlemiyor. Kararın önceden fiyatlanması, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler de piyasa tepkisinde rol oynuyor.

Faiz kararları altın fiyatlarını nasıl etkiliyor?Fed’in faiz kararları, doların değeri ve ABD tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarını etkileyebiliyor. Faiz veya temettü getirisi sağlamayan altının diğer yatırım araçları karşısındaki cazibesi, bu değişimlere göre şekillenebiliyor.- Faiz indirimi: Doların ve tahvil getirilerinin gerilemesi hâlinde altın fiyatlarını destekleyebilir.- Faizin sabit tutulması: Fiyatların yönünde piyasa beklentileri ve Fed’in sonraki döneme ilişkin mesajları etkili olabilir.- Faiz artırımı: Doların ve tahvil getirilerinin yükselmesi hâlinde altın üzerinde baskı oluşturabilir.Bununla birlikte faiz kararı, altının yönünü tek başına belirlemiyor. Kararın önceden fiyatlanması, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler de piyasa tepkisinde rol oynuyor.

Sonraki adımlar için yeni veriler izlenecek

Fed, enflasyonun hedefe zamanında dönmesini sağlayacak uygun para politikası duruşunun belirlenmesinde daha fazla verinin yardımcı olacağını bildirdi. Bankanın sonraki adımlarında enflasyon ve istihdam verileri ile yetkililerin değerlendirmeleri önem taşıyacak.

Sonraki adımlar için yeni veriler izlenecekFed, enflasyonun hedefe zamanında dönmesini sağlayacak uygun para politikası duruşunun belirlenmesinde daha fazla verinin yardımcı olacağını bildirdi. Bankanın sonraki adımlarında enflasyon ve istihdam verileri ile yetkililerin değerlendirmeleri önem taşıyacak.
Başlıklar :fedfederal reserveabd merkez bankasıfaiz kararıaltın fiyatlarıgram altın
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