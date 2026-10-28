Birikmiş borçlara af geliyor teşvik süreleri uzuyor: AK Parti'den milyonları ilgilendiren 11 maddelik kanun teklifi

AK Parti milletvekilleri, çalışma hayatını ve enerji sektörünü yakından ilgilendiren 11 maddelik yeni bir kanun teklifini önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ve sektörü kapsayan bu yeni düzenleme; kadın ile genç istihdamına yönelik teşvik sürelerinin 2027 sonuna kadar uzatılmasından, 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tamamen silinmesine ve enerji arz güvenliği için yüzen LNG tesislerine yeni esneklikler sağlanmasına kadar birçok kritik adımı barındırıyor.