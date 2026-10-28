FED faiz karadı dövize nasıl etki eder? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro nasıl etkilenir? 28 Ekim 2026 faiz kararının kur üzerindeki etkileri





Fed faiz artırırsa dolar ve euro ne olur?





Fed'in faiz artırması genel olarak dolar açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD'deki faizlerin yükselmesi, dolar cinsinden varlıkların getirisini artırabileceği için dolara yönelik talebi güçlendirebilir.





Buna karşın faiz artırımı sonrasında doların kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil. Piyasanın kararı önceden fiyatlayıp fiyatlamadığı ve Fed'in sonraki döneme ilişkin vereceği mesajlar da fiyatlamaların yönünde etkili olabilir.





Fed kararı euro üzerinde de Euro/Dolar paritesi üzerinden etkili olabilir. Bu nedenle Euro/TL'deki hareket değerlendirilirken hem Euro/Dolar paritesinin hem de Dolar/TL'nin birlikte izlenmesi gerekiyor.



