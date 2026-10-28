FED faiz karadı dövize nasıl etki eder? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro nasıl etkilenir? 28 Ekim 2026 faiz kararının kur üzerindeki etkileri
Fed faiz kararı sonrasında yatırımcıların gözü dolar, euro ve borsaya çevrildi. Fed faiz artırırsa, indirirse veya faizi sabit tutarsa Dolar/TL ve Euro/TL nasıl etkilenebilir? 28 Ekim 2026 itibarıyla döviz kurlarındaki son durum, Fed kararının olası etkileri, euro/dolar paritesi ve piyasalarda öne çıkan üç senaryo merak ediliyor.
ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Bu gelişmeyle birlikte, Fed faiz kararı sonrası dolar, euro ve borsalardaki olası hareketler yatırımcıların gündemine geldi. Faiz artışı, indirim veya faizin sabit bırakılması farklı fiyatlamalara yol açabilirken, piyasaların yönünde Fed'in vereceği gelecek dönem mesajları da belirleyici olacak.
Fed faiz kararının dövize etkisi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı faiz kararı, dolar, euro ve küresel borsaların yönü açısından yakından izleniyor. Yatırımcılar, faizlerin artırılması, indirilmesi veya mevcut seviyede tutulması halinde döviz piyasalarında nasıl bir fiyatlama oluşabileceğine odaklanıyor.
Fed'in faiz politikasındaki değişiklikler dolar cinsinden varlıkların getirisini etkileyebildiği için doların küresel piyasalardaki hareketinde rol oynayabiliyor. Ancak kararın Dolar/TL ve Euro/TL üzerindeki etkisi yalnızca Fed'in adımına bağlı değil.
Türkiye'deki döviz fiyatlamalarında ABD dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, Türkiye'deki faiz görünümü ve küresel risk iştahı da etkili olabiliyor.
28 Ekim 2026 itibarıyla döviz kurları şu şekilde;
Dolar 49,8370 liradan, euro ise 55,4070 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da 49,8350 liradan alınan dolar 49,8370 liradan, 55,4050 liradan alınan euro ise 55,4070 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 49,78 liradan, euro ise 55,57 liradan satılmıştı.
Fed faiz artırırsa dolar ve euro ne olur?
Fed'in faiz artırması genel olarak dolar açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD'deki faizlerin yükselmesi, dolar cinsinden varlıkların getirisini artırabileceği için dolara yönelik talebi güçlendirebilir.
Buna karşın faiz artırımı sonrasında doların kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil. Piyasanın kararı önceden fiyatlayıp fiyatlamadığı ve Fed'in sonraki döneme ilişkin vereceği mesajlar da fiyatlamaların yönünde etkili olabilir.
Fed kararı euro üzerinde de Euro/Dolar paritesi üzerinden etkili olabilir. Bu nedenle Euro/TL'deki hareket değerlendirilirken hem Euro/Dolar paritesinin hem de Dolar/TL'nin birlikte izlenmesi gerekiyor.
Fed faiz indirirse dolar ve euro nasıl etkilenebilir?
Fed'in faiz indirmesi, ABD'de dolar cinsinden varlıkların getirisinin azalması nedeniyle genel olarak dolar üzerinde baskı oluşturabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Doların küresel ölçekte değer kaybetmesi halinde Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket görülebilir ve euro dolar karşısında güç kazanabilir.
Ancak Fed'in faiz indirmesi Euro/TL'nin doğrudan yükseleceği veya Dolar/TL'nin kesin olarak gerileyeceği anlamına gelmiyor. Türkiye'deki kur hareketlerinde iç piyasa koşulları ve diğer küresel değişkenler de fiyatlamaya etki ediyor.
Fed faizi sabit bırakırsa ne olabilir?
Fed'in faiz oranını değiştirmemesi halinde piyasaların ilk tepkisinde kararın ne ölçüde beklendiği önem taşıyacak. Faizin sabit tutulması önceden büyük ölçüde fiyatlanmışsa dolar üzerindeki doğrudan etkinin daha sınırlı kalması mümkün olabilir.
Bu senaryoda yatırımcıların odağı Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlarına kayabilir.
Karar sonrasında öne çıkabilecek üç temel senaryo şöyle:
- Faiz artışı: Dolar cinsinden varlıkların getirisi artabileceği için dolar talebi desteklenebilir.
- Faiz indirimi: Dolar üzerinde baskı oluşabilir ve Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareket görülebilir.
- Faizin sabit tutulması: Piyasanın kararı önceden fiyatlama düzeyi ve Fed'in gelecek döneme ilişkin açıklamaları öne çıkabilir.
Euro/TL açısından ise Fed kararı tek başına belirleyici değil. Örneğin Dolar/TL yükselirken Euro/Dolar paritesinin gerilemesi halinde Euro/TL'deki olası düşüş sınırlı kalabilir.
Sonuç olarak Fed faiz kararının dolar, euro ve borsalar üzerindeki etkisini tek bir değişken üzerinden değerlendirmek mümkün değil. Kararın piyasa beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğü, Fed'in sonraki döneme ilişkin mesajları ve küresel risk iştahı fiyatlamaların yönünde belirleyici unsurlar arasında yer alacak.