Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
FED faiz karadı dövize nasıl etki eder? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro nasıl etkilenir? 28 Ekim 2026 faiz kararının kur üzerindeki etkileri

FED faiz karadı dövize nasıl etki eder? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro nasıl etkilenir? 28 Ekim 2026 faiz kararının kur üzerindeki etkileri

21:07, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:08, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
FED faiz karadı dövize nasıl etki eder? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro nasıl etkilenir? 28 Ekim 2026 faiz kararının kur üzerindeki etkileri

Fed faiz kararı sonrasında yatırımcıların gözü dolar, euro ve borsaya çevrildi. Fed faiz artırırsa, indirirse veya faizi sabit tutarsa Dolar/TL ve Euro/TL nasıl etkilenebilir? 28 Ekim 2026 itibarıyla döviz kurlarındaki son durum, Fed kararının olası etkileri, euro/dolar paritesi ve piyasalarda öne çıkan üç senaryo merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Bu gelişmeyle birlikte, Fed faiz kararı sonrası dolar, euro ve borsalardaki olası hareketler yatırımcıların gündemine geldi. Faiz artışı, indirim veya faizin sabit bırakılması farklı fiyatlamalara yol açabilirken, piyasaların yönünde Fed'in vereceği gelecek dönem mesajları da belirleyici olacak.

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Bu gelişmeyle birlikte, Fed faiz kararı sonrası dolar, euro ve borsalardaki olası hareketler yatırımcıların gündemine geldi. Faiz artışı, indirim veya faizin sabit bırakılması farklı fiyatlamalara yol açabilirken, piyasaların yönünde Fed'in vereceği gelecek dönem mesajları da belirleyici olacak.


Fed faiz kararının dövize etkisi


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı faiz kararı, dolar, euro ve küresel borsaların yönü açısından yakından izleniyor. Yatırımcılar, faizlerin artırılması, indirilmesi veya mevcut seviyede tutulması halinde döviz piyasalarında nasıl bir fiyatlama oluşabileceğine odaklanıyor.


Fed'in faiz politikasındaki değişiklikler dolar cinsinden varlıkların getirisini etkileyebildiği için doların küresel piyasalardaki hareketinde rol oynayabiliyor. Ancak kararın Dolar/TL ve Euro/TL üzerindeki etkisi yalnızca Fed'in adımına bağlı değil.


Türkiye'deki döviz fiyatlamalarında ABD dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, Türkiye'deki faiz görünümü ve küresel risk iştahı da etkili olabiliyor.


28 Ekim 2026 itibarıyla döviz kurları şu şekilde;


Dolar 49,8370 liradan, euro ise 55,4070 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da 49,8350 liradan alınan dolar 49,8370 liradan, 55,4050 liradan alınan euro ise 55,4070 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 49,78 liradan, euro ise 55,57 liradan satılmıştı.



Fed faiz kararının dövize etkisiABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı faiz kararı, dolar, euro ve küresel borsaların yönü açısından yakından izleniyor. Yatırımcılar, faizlerin artırılması, indirilmesi veya mevcut seviyede tutulması halinde döviz piyasalarında nasıl bir fiyatlama oluşabileceğine odaklanıyor.Fed'in faiz politikasındaki değişiklikler dolar cinsinden varlıkların getirisini etkileyebildiği için doların küresel piyasalardaki hareketinde rol oynayabiliyor. Ancak kararın Dolar/TL ve Euro/TL üzerindeki etkisi yalnızca Fed'in adımına bağlı değil.Türkiye'deki döviz fiyatlamalarında ABD dolar endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, Türkiye'deki faiz görünümü ve küresel risk iştahı da etkili olabiliyor.28 Ekim 2026 itibarıyla döviz kurları şu şekilde;Dolar 49,8370 liradan, euro ise 55,4070 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da 49,8350 liradan alınan dolar 49,8370 liradan, 55,4050 liradan alınan euro ise 55,4070 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 49,78 liradan, euro ise 55,57 liradan satılmıştı.


Fed faiz artırırsa dolar ve euro ne olur?


Fed'in faiz artırması genel olarak dolar açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD'deki faizlerin yükselmesi, dolar cinsinden varlıkların getirisini artırabileceği için dolara yönelik talebi güçlendirebilir.


Buna karşın faiz artırımı sonrasında doların kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil. Piyasanın kararı önceden fiyatlayıp fiyatlamadığı ve Fed'in sonraki döneme ilişkin vereceği mesajlar da fiyatlamaların yönünde etkili olabilir.


Fed kararı euro üzerinde de Euro/Dolar paritesi üzerinden etkili olabilir. Bu nedenle Euro/TL'deki hareket değerlendirilirken hem Euro/Dolar paritesinin hem de Dolar/TL'nin birlikte izlenmesi gerekiyor.


Fed faiz artırırsa dolar ve euro ne olur?Fed'in faiz artırması genel olarak dolar açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD'deki faizlerin yükselmesi, dolar cinsinden varlıkların getirisini artırabileceği için dolara yönelik talebi güçlendirebilir.Buna karşın faiz artırımı sonrasında doların kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil. Piyasanın kararı önceden fiyatlayıp fiyatlamadığı ve Fed'in sonraki döneme ilişkin vereceği mesajlar da fiyatlamaların yönünde etkili olabilir.Fed kararı euro üzerinde de Euro/Dolar paritesi üzerinden etkili olabilir. Bu nedenle Euro/TL'deki hareket değerlendirilirken hem Euro/Dolar paritesinin hem de Dolar/TL'nin birlikte izlenmesi gerekiyor.

Fed faiz indirirse dolar ve euro nasıl etkilenebilir?


Fed'in faiz indirmesi, ABD'de dolar cinsinden varlıkların getirisinin azalması nedeniyle genel olarak dolar üzerinde baskı oluşturabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.


Doların küresel ölçekte değer kaybetmesi halinde Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket görülebilir ve euro dolar karşısında güç kazanabilir.


Ancak Fed'in faiz indirmesi Euro/TL'nin doğrudan yükseleceği veya Dolar/TL'nin kesin olarak gerileyeceği anlamına gelmiyor. Türkiye'deki kur hareketlerinde iç piyasa koşulları ve diğer küresel değişkenler de fiyatlamaya etki ediyor.

Fed faiz indirirse dolar ve euro nasıl etkilenebilir?Fed'in faiz indirmesi, ABD'de dolar cinsinden varlıkların getirisinin azalması nedeniyle genel olarak dolar üzerinde baskı oluşturabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Doların küresel ölçekte değer kaybetmesi halinde Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü bir hareket görülebilir ve euro dolar karşısında güç kazanabilir.Ancak Fed'in faiz indirmesi Euro/TL'nin doğrudan yükseleceği veya Dolar/TL'nin kesin olarak gerileyeceği anlamına gelmiyor. Türkiye'deki kur hareketlerinde iç piyasa koşulları ve diğer küresel değişkenler de fiyatlamaya etki ediyor.

Fed faizi sabit bırakırsa ne olabilir?


Fed'in faiz oranını değiştirmemesi halinde piyasaların ilk tepkisinde kararın ne ölçüde beklendiği önem taşıyacak. Faizin sabit tutulması önceden büyük ölçüde fiyatlanmışsa dolar üzerindeki doğrudan etkinin daha sınırlı kalması mümkün olabilir.


Bu senaryoda yatırımcıların odağı Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlarına kayabilir.


Karar sonrasında öne çıkabilecek üç temel senaryo şöyle:


  • Faiz artışı: Dolar cinsinden varlıkların getirisi artabileceği için dolar talebi desteklenebilir.
  • Faiz indirimi: Dolar üzerinde baskı oluşabilir ve Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareket görülebilir.
  • Faizin sabit tutulması: Piyasanın kararı önceden fiyatlama düzeyi ve Fed'in gelecek döneme ilişkin açıklamaları öne çıkabilir.
Fed faizi sabit bırakırsa ne olabilir?Fed'in faiz oranını değiştirmemesi halinde piyasaların ilk tepkisinde kararın ne ölçüde beklendiği önem taşıyacak. Faizin sabit tutulması önceden büyük ölçüde fiyatlanmışsa dolar üzerindeki doğrudan etkinin daha sınırlı kalması mümkün olabilir.Bu senaryoda yatırımcıların odağı Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlarına kayabilir.Karar sonrasında öne çıkabilecek üç temel senaryo şöyle:Faiz artışı: Dolar cinsinden varlıkların getirisi artabileceği için dolar talebi desteklenebilir.Faiz indirimi: Dolar üzerinde baskı oluşabilir ve Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareket görülebilir.Faizin sabit tutulması: Piyasanın kararı önceden fiyatlama düzeyi ve Fed'in gelecek döneme ilişkin açıklamaları öne çıkabilir.

Euro/TL açısından ise Fed kararı tek başına belirleyici değil. Örneğin Dolar/TL yükselirken Euro/Dolar paritesinin gerilemesi halinde Euro/TL'deki olası düşüş sınırlı kalabilir.


Sonuç olarak Fed faiz kararının dolar, euro ve borsalar üzerindeki etkisini tek bir değişken üzerinden değerlendirmek mümkün değil. Kararın piyasa beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğü, Fed'in sonraki döneme ilişkin mesajları ve küresel risk iştahı fiyatlamaların yönünde belirleyici unsurlar arasında yer alacak.

Euro/TL açısından ise Fed kararı tek başına belirleyici değil. Örneğin Dolar/TL yükselirken Euro/Dolar paritesinin gerilemesi halinde Euro/TL'deki olası düşüş sınırlı kalabilir.Sonuç olarak Fed faiz kararının dolar, euro ve borsalar üzerindeki etkisini tek bir değişken üzerinden değerlendirmek mümkün değil. Kararın piyasa beklentileriyle ne ölçüde örtüştüğü, Fed'in sonraki döneme ilişkin mesajları ve küresel risk iştahı fiyatlamaların yönünde belirleyici unsurlar arasında yer alacak.
Başlıklar :fedfed faiz kararıdolareurofaiz kararı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026