Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: 2026 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç artış olacak?

2027 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Akademik takvim belli oldu! Harp okulları ve astsubay MYO ara sınav, final ve yarıyıl tatili tarihleri

MSÜ 2026-2027 akademik takvimi yayımlandı. Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Yabancı Diller Yüksekokulunda ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve tatiller ne zaman başlayacak? Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf için farklı tarihler uygulanacak. İşte okul ve sınıflara göre sınav tarihleri, yarıyıl tatili ve mezuniyet takvimi.