FED FAİZ KARARI SON DAKİKA KARARI 2026! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, son karar ne oldu? Altına etkisi

FED faiz kararı, ekim ayında küresel piyasaların en çok takip ettiği ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar ve altın yatırımcıları, para politikasının seyrine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. ABD ekonomisinden gelen istihdam verileri, jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı da piyasalardaki beklentileri etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. Eylül ayında tarım dışı istihdamın 29 bin kişi artması ve işsizlik oranının yüzde 4,2'ye yükselmesi, Fed'in ekonomik görünümü nasıl değerlendireceği sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 2026 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak? FED faizleri indirecek mi, sabit mi tutacak? İşte toplantı tarihi ve faiz kararına ilişkin merak edilen ayrıntılar...