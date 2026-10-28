DGK ek tercih yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
2026 DGS ek yerleştirme sonuçları 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla açıklandı. Ek yerleştirme sonucunda bir lisans programına yerleşen adayların belirtilen tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre DGS üniversite kayıtları 3-11 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki DGK ek tercih üniversite elektronik kayıtlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
2026 DGS ek tercih sonuçları 28 Ekim'de açıklandı. ÖSYM sonuç sorgulama ekranı, üniversite kayıt tarihleri ve e-Devlet elektronik kayıt takvimi belli oldu.
DGK ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sürecini tamamladı. ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruya göre adaylar, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Herhangi bir lisans programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt tarihleri de belli oldu.
DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Adayların sonuç sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. ÖSYM sonuç ekranında adayın tercihleri doğrultusunda bir yükseköğretim programına yerleşip yerleşmediği görülebilecek.
DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kayıt işlemlerine odaklandı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre üniversite kayıtları 3-11 Kasım 2026, elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adayların yerleştirildikleri üniversitelerin kayıt duyurularını takip ederek işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.