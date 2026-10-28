Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 28 Ekim Çarşamba maç programı
Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı bugün de devam ediyor. 1461 Trabzon, 52 Orduspor ile karşılaşırken Sakaryaspor, Yıldırımspor’u konuk edecek. Fethiyespor ise sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. İtalya Serie A’da Milan - Bologna, Venezia - Inter ve Genoa - Juventus maçları oynanacak. İngiltere Lig Kupası’nda da Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. İşte 28 Ekim Çarşamba gününün maç programı.
Futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği 28 Ekim 2026 Çarşamba gününde, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı ile Avrupa’nın önde gelen lig ve kupa organizasyonlarında birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alıyor. Fethiyespor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, İtalya Serie A ve İngiltere Lig Kupası maçları ne zaman?" sorularının yanıtları güncel karşılaşma takvimi ile netleşti. 28 Ekim Çarşamba gününün öne çıkan maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları şu şekildedir:
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
13:00 Kars 36 - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
13:00 Gamba Osaka - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
13:00 Kashima Antlers - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:30 Fethiyespor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:30 Alanya Belediye - C.Y. Limon Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor
16:45 Golgohar - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi 2 PopülerLigler D Smart Kanal 92
16:45 Nasaf Qarshi - Al Kuwait AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 91
18:00 Sakaryaspor - Yıldırımspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
19:00 Al Nahda - Al Rayyan AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2
19:00 Al Jazira - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart
20:00 Freiburg - Wolfsburg Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus
20:30 Milan - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Parma - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Venezia - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 52 Orduspor - 1461 Trabzon Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
20:45 Bayern Münih - Real Madrid UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6
21:15 Al Faisaly Amman - Al Taawon AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
21:15 Al Khalidiyah - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2
22:30 Manchester City - Brighton İngiltere Lig Kupası S Sport Plus
22:45 Genoa - Juventus İtalya Serie A S Sport
22:45 Monza - Napoli İtalya Serie AYayın Yok
22:45 Bayern Münih - Magdeburg Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus
22:45 Bournemouth - Aston Villa İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.