Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 28 Ekim Çarşamba maç programı

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 28 Ekim Çarşamba maç programı

15:19, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 28 Ekim Çarşamba maç programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı bugün de devam ediyor. 1461 Trabzon, 52 Orduspor ile karşılaşırken Sakaryaspor, Yıldırımspor’u konuk edecek. Fethiyespor ise sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. İtalya Serie A’da Milan - Bologna, Venezia - Inter ve Genoa - Juventus maçları oynanacak. İngiltere Lig Kupası’nda da Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. İşte 28 Ekim Çarşamba gününün maç programı.

Futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği 28 Ekim 2026 Çarşamba gününde, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı ile Avrupa’nın önde gelen lig ve kupa organizasyonlarında birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alıyor. Fethiyespor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, İtalya Serie A ve İngiltere Lig Kupası maçları ne zaman?" sorularının yanıtları güncel karşılaşma takvimi ile netleşti. 28 Ekim Çarşamba gününün öne çıkan maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları şu şekildedir: 

Futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği 28 Ekim 2026 Çarşamba gününde, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı ile Avrupa’nın önde gelen lig ve kupa organizasyonlarında birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alıyor. Fethiyespor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, İtalya Serie A ve İngiltere Lig Kupası maçları ne zaman?" sorularının yanıtları güncel karşılaşma takvimi ile netleşti. 28 Ekim Çarşamba gününün öne çıkan maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları şu şekildedir:&nbsp;

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

13:00 Kars 36 - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

13:00 Gamba Osaka - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:00 Kashima Antlers - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:30 Fethiyespor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?13:00 Kars 36 - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor13:00 Gamba Osaka - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 213:00 Kashima Antlers - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart15:30 Fethiyespor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Alanya Belediye - C.Y. Limon Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor

16:45 Golgohar - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi 2 PopülerLigler D Smart Kanal 92

16:45 Nasaf Qarshi - Al Kuwait AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 91

18:00 Sakaryaspor - Yıldırımspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Alanya Belediye - C.Y. Limon Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası TRT Spor16:45 Golgohar - Arkadag AFC Şampiyonlar Ligi 2 PopülerLigler D Smart Kanal 9216:45 Nasaf Qarshi - Al Kuwait AFC Şampiyonlar Ligi 2 D Smart Kanal 9118:00 Sakaryaspor - Yıldırımspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

19:00 Al Nahda - Al Rayyan AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

19:00 Al Jazira - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

19:00 Al Nahda - Al Rayyan AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 219:00 Al Jazira - Al Muharraq AFC Şampiyonlar Ligi 2 Spor Smart

20:00 Freiburg - Wolfsburg Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus

20:30 Milan - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus

20:00 Freiburg - Wolfsburg Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus20:30 Milan - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Parma - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Venezia - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 52 Orduspor - 1461 Trabzon Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:30 Parma - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus20:30 Venezia - Inter İtalya Serie A S Sport Plus20:30 52 Orduspor - 1461 Trabzon Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:45 Bayern Münih - Real Madrid UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6

21:15 Al Faisaly Amman - Al Taawon AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:15 Al Khalidiyah - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

20:45 Bayern Münih - Real Madrid UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi tabii Spor 621:15 Al Faisaly Amman - Al Taawon AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart21:15 Al Khalidiyah - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi 2 Smart Spor 2

22:30 Manchester City - Brighton İngiltere Lig Kupası S Sport Plus

22:45 Genoa - Juventus İtalya Serie A S Sport

22:45 Monza - Napoli İtalya Serie AYayın Yok

22:30 Manchester City - Brighton İngiltere Lig Kupası S Sport Plus22:45 Genoa - Juventus İtalya Serie A S Sport22:45 Monza - Napoli İtalya Serie AYayın Yok

22:45 Bayern Münih - Magdeburg Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus

22:45 Bournemouth - Aston Villa İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.

22:45 Bayern Münih - Magdeburg Almanya Kupası DFB Pokal S Sport Plus22:45 Bournemouth - Aston Villa İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.
Başlıklar :Ziraat Türkiye Kupasıİtalya Serie Aİngiltere Lig KupasıAston VillaMilanInterJuventus
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026