AGS sınavı başvuru ne zaman 2027? MEB AGS ÖABT sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2027 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) takvimi netleşti. ÖSYM’nin açıkladığı takvimle birlikte oturumların sınav, başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Peki, 2027 MEB AGS ve ÖABT başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak ve Milli Eğitim Akademisi'ne giriş yapmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2027 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2027 yılı sınav takvimi ile resmen netlik kazandı.
2027 AGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2027 Akademi Giriş Sınavı (AGS), 8 Mayıs 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.
2027 ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen adaylarının katılacağı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 9 Mayıs 2027 tarihinde yapılacak.
2027 AGS BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2027 AGS ve ÖABT başvuruları, 19-29 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. Belirtilen süre içinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru tarihi 6 Nisan 2027 olarak açıklandı.
2027 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları, 11 Haziran 2027 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.