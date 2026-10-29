Kasım tatili ne zaman? Ara tatil hangi gün başlıyor?
Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken öğrenciler, yoğun ders temposuna kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen öğrenciler ve veliler, “Ara tatil ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İlk ara tatilin hangi tarihte başlayacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. İşte MEB yeni dönem tatil takvimi.
Kasım ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu. Kasım ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Kasım ara tatili yani birinci dönem ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile çıkacak.
Ara tatil sonrasında ise 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak. Kasım ara tatili 5 gün sürecek. Ancak araya hafta sonları da girdiği için tatil 9 güne çıkacak.
SÖMESTR (15 TATİL) 2027 NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
MEB TAKVİMİ 2026-2027
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027