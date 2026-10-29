Memur emeklilerine seyyanen zam! Emekliye refah payı-seyyanen zam yapılacak mı, ne zaman görüşülecek?

"MEMUR VE EMEKLİ ARASINDAKİ MAKAS İÇİN ADIM ATILABİLİR"

CNN Türk yayınında konuşan ekonomi uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerindeki son durumu değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde enflasyon farkı zammı belirliyor. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 5.57 ve biz bunu yıl sonuna kadar yüzde 10 olmasını öngörüyoruz. TCMB yüzde 8,75 fark, OVP yüzde 9,04 oranında zam farkı öngörüyor. Enflasyon farkı kadar bir artış söz konusu idi ancak biz bir refah payı düzenlemesi olacağını anlıyoruz. SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 7-8 artış beklendiğini belirten Develi "Bunun üzerindeki artışlar refah payı düzenlemesi olarak nitelendirilebilir." ifadelerini kullandı. Memur emeklileri için yapılması muhtemel düzenlemelere ve seyyanen zam konusuna değinen Prof. Dr. Develi sözlerini şöyle sürdürdü: Memurlara 2023 yılında 8 bin TL kadar seyyanen bir zam yapılmıştı. Çalışan memur ile memur emeklileri arasındaki makas açılmıştı. Bu makasın kapanmasına yönelik bir çalışma yapılabilir. Emeklilerin burada ciddi bir talebi var.