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Memur emeklilerine seyyanen zam! Emekliye refah payı-seyyanen zam yapılacak mı, ne zaman görüşülecek?

Memur emeklilerine seyyanen zam! Emekliye refah payı-seyyanen zam yapılacak mı, ne zaman görüşülecek?

15:47, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Memur emeklilerine seyyanen zam! Emekliye refah payı-seyyanen zam yapılacak mı, ne zaman görüşülecek?

Emekliye refah payı 2027 yılında uygulanacak maaş artışları öncesinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gündeminde yer alıyor. Yeni yıla yaklaşılırken ocak ayında yapılacak emekli zammının yanı sıra en düşük emekli maaşında yeni bir artış olup olmayacağı da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını açıklaması, maaş artışlarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Açıklamanın ardından gözler hem ocak ayı zam oranlarına hem de emeklilere yönelik olası refah payı düzenlemesine çevrildi. Emekli maaşlarının enflasyon farkıyla ne kadar artacağı ve bu artışa ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor. Peki, 2027 yılında emekliye refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammının ardından seyyanen zam yapılması gündeme gelecek mi? İşte emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…

En düşük emekli maaşı 2027 yılında ne kadar olacak sorusu, yeni yıl yaklaşırken emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar da ocak ayında maaşlarına yapılacak artışın ayrıntılarını araştırıyor. Yeni dönem zam hesaplamaları sürerken emekliye refah payı verilmesi ve taban aylıkta yeni bir düzenlemeye gidilmesi ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıklaması da beklentileri artırdı. Bu açıklamanın ardından gözler, yapılacak çalışmanın kapsamına ve maaşlara nasıl yansıyacağına çevrildi. Enflasyon farkıyla belirlenecek zam oranına ilave bir artış yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, 2027 ocak ayında en düşük emekli maaşı artacak mı? Refah payı düzenlemesiyle emekli aylıklarına ek zam yapılabilir mi? Seyyanen zam ihtimali bulunuyor mu? İşte yeni dönem emekli maaşlarına ilişkin öne çıkan başlıklar…

En düşük emekli maaşı 2027 yılında ne kadar olacak sorusu, yeni yıl yaklaşırken emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar da ocak ayında maaşlarına yapılacak artışın ayrıntılarını araştırıyor. Yeni dönem zam hesaplamaları sürerken emekliye refah payı verilmesi ve taban aylıkta yeni bir düzenlemeye gidilmesi ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıklaması da beklentileri artırdı. Bu açıklamanın ardından gözler, yapılacak çalışmanın kapsamına ve maaşlara nasıl yansıyacağına çevrildi. Enflasyon farkıyla belirlenecek zam oranına ilave bir artış yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, 2027 ocak ayında en düşük emekli maaşı artacak mı? Refah payı düzenlemesiyle emekli aylıklarına ek zam yapılabilir mi? Seyyanen zam ihtimali bulunuyor mu? İşte yeni dönem emekli maaşlarına ilişkin öne çıkan başlıklar…

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Emekliler için hazırlanan yeni destek programının detayları açıklandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. 

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?Emekliler için hazırlanan yeni destek programının detayları açıklandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. 

Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

"MEMUR VE EMEKLİ ARASINDAKİ MAKAS İÇİN ADIM ATILABİLİR"

CNN Türk yayınında konuşan ekonomi uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerindeki son durumu değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde enflasyon farkı zammı belirliyor. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 5.57 ve biz bunu yıl sonuna kadar yüzde 10 olmasını öngörüyoruz. TCMB yüzde 8,75 fark, OVP yüzde 9,04 oranında zam farkı öngörüyor. Enflasyon farkı kadar bir artış söz konusu idi ancak biz bir refah payı düzenlemesi olacağını anlıyoruz. SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 7-8 artış beklendiğini belirten Develi "Bunun üzerindeki artışlar refah payı düzenlemesi olarak nitelendirilebilir." ifadelerini kullandı. Memur emeklileri için yapılması muhtemel düzenlemelere ve seyyanen zam konusuna değinen Prof. Dr. Develi sözlerini şöyle sürdürdü: Memurlara 2023 yılında 8 bin TL kadar seyyanen bir zam yapılmıştı. Çalışan memur ile memur emeklileri arasındaki makas açılmıştı. Bu makasın kapanmasına yönelik bir çalışma yapılabilir. Emeklilerin burada ciddi bir talebi var.

"MEMUR VE EMEKLİ ARASINDAKİ MAKAS İÇİN ADIM ATILABİLİR"CNN Türk yayınında konuşan ekonomi uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerindeki son durumu değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde enflasyon farkı zammı belirliyor. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 5.57 ve biz bunu yıl sonuna kadar yüzde 10 olmasını öngörüyoruz. TCMB yüzde 8,75 fark, OVP yüzde 9,04 oranında zam farkı öngörüyor. Enflasyon farkı kadar bir artış söz konusu idi ancak biz bir refah payı düzenlemesi olacağını anlıyoruz. SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 7-8 artış beklendiğini belirten Develi "Bunun üzerindeki artışlar refah payı düzenlemesi olarak nitelendirilebilir." ifadelerini kullandı.&nbsp;Memur emeklileri için yapılması muhtemel düzenlemelere ve seyyanen zam konusuna değinen Prof. Dr. Develi sözlerini şöyle sürdürdü: Memurlara 2023 yılında 8 bin TL kadar seyyanen bir zam yapılmıştı. Çalışan memur ile memur emeklileri arasındaki makas açılmıştı. Bu makasın kapanmasına yönelik bir çalışma yapılabilir. Emeklilerin burada ciddi bir talebi var.
Başlıklar :emekliMemurEmekli maaşseyyanen zam
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