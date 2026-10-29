Emekli maaşına refah payı ne zaman verilecek?
Emekli maaşlarına yapılması planlanan refah payı ve seyyanen artış düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı ve 2027 bütçe imkânları doğrultusunda emeklilerin durumunu iyileştirecek yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtmesi üzerine gözler Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile TBMM takvimine çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni emekli maaşı açıklaması geldi. “Ocakta bu iş bitmiş olacak.” dedi.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yeni adımların sinyalini Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla vermişti.
"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." Gözler, 2027 bütçesi kapsamında atılacak adımlara çevrildi.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşındaki artış için alternatif çalışmalar yaptıklarını ve ocak ayında çalışmaların biteceğini açıkladı.
Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yapılacak artış için alternatifli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bakan Işıkhan, 'teknik değerlendirmelerin' ardından refah payının da hesaba katılacağını söyledi.
Abdulkadir Selvi'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili şu bilgileri verdi:
"Bütçeye emeklilerimizle ilgili belli bir rakam koymuştuk. Şimdi bunu adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtıp emeklilerimizin maaşlarında artış yapacağız.
17 milyon 100 bin emeklimiz var. Alternatifli çalışmalar yapıyoruz. Teknik çalışmalarımızı yaptıktan sonra, artı refah payını ekleyerek emeklilerimizin maaş artışını belirleyeceğiz. Ancak bu nihai karar olmayacak çünkü alternatifli çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son şeklini vereceğiz.
Ocak ayında enflasyon oranı açıklandığı anda bizim çalışmamız zaten çoktan bitmiş olacak. Enflasyon oranını da esas alıp hesaplarımızı tekrar düzenleyeceğiz. Çalışmalarımızı bitirince açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak."