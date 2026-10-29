Mersin hava durumu: Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
13:16, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Mersin'de sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akdeniz ilçesindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı. İşte Mersin'de bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafik yoğunluğu yaşanan çeşitli bulvarlarda belediye ekipleri önlem aldı.
Merkez Akdeniz ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın alt geçidinde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Özgün
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