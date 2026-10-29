Hava durumu tahmini raporu 29 Ekim: Meteoroloji saat verdi: İstanbul, Mersin ve Antalya’da sağanak ve fırtına alarmı! Sel, su baskını ve hortum uyarısı
Meteoroloji, İstanbul, Mersin ve Antalya başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yağışların etkili olacağı saatlere dikkat çekilen tahminde; sel, su baskını, hortum ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte 29 Ekim 2026 hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Marmara’nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun Siirt dışındaki kesimleri ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Antalya’nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana’nın batısında ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik uyarı haritasına göre, İstanbul'un tüm ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye için de "sarı" kodlu uyarı verildi.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve batısında (Edirne, Kırklareli hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Siirt hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.