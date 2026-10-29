A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu

Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? 29 Ekim 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Manisa Kırkağaç'ta 2,0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 14,82 kilometre olarak ölçüldü. İşte 29 Ekim 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi