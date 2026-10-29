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A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu

A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu

09:36, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:36, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu

A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279.990 TL, dijital mikrodalga 3.499 TL, narenciye sıkacağı 999 TL, doğrayıcı 1.299 TL, hava temizleyici 2.999 TL, koltuk ve halı yıkama makinesi 4.599 TL, çantalı portatif ocak 1.299 TL'den satışa çıktı. İşte A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.

A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.  A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.&nbsp; A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 ALDIN ALDIN 29 EKİM KATALOĞU

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 28.999 TL

50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL

65" 4K Whale QLED TV 27.499 TL

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL

No-Frost Buzdolabı 28.999 TL

Bulaşık Makinesi 14.999 TL

Çamaşır Makinesi 18.999 TL

Hava Temizleyici 2.999 TL

Dijital Mikrodalga 3.499 TL

Narenciye Sıkacağı 999 TL

Doğrayıcı 1.299 TL

Şarjlı Masa Lambası 459 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL

Seramik Tabanlı Ütü 799 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL

A101 ALDIN ALDIN 29 EKİM KATALOĞU55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 28.999 TL50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL65" 4K Whale QLED TV 27.499 TL55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TLNo-Frost Buzdolabı 28.999 TLBulaşık Makinesi 14.999 TLÇamaşır Makinesi 18.999 TLHava Temizleyici 2.999 TLDijital Mikrodalga 3.499 TLNarenciye Sıkacağı 999 TLDoğrayıcı 1.299 TLŞarjlı Masa Lambası 459 TLKoltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TLSeramik Tabanlı Ütü 799 TLElektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL

VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL

Çantalı Portatif Ocak 1.299 TL

USB Şarjlı El Feneri 149 TL

LED Işıklı Disko Topu 399 TL

Turbo Kamp Ocağı 319 TL

Gaz Kartuşu 279 TL

VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TLVSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TLVKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TLÇantalı Portatif Ocak 1.299 TLUSB Şarjlı El Feneri 149 TLLED Işıklı Disko Topu 399 TLTurbo Kamp Ocağı 319 TLGaz Kartuşu 279 TL

Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL

Olta Makinesi 1.449 TL

Olta Seti 549 TL

Olta Kamışı 929 TL

Misina Sarma Aparatı 69,50 TL

Olta Ucu Işığı 75 TL

Taşıma Kutulu 5 Bölmeli Olta Seti 749 TL

Yem Bağlama İpi 2'li 99,50 TL

Tencere Seti 1.199 TL

Kristal Kaşık 12'li / Çay Tabağı 6'lı 59,50 TL

Tava ve Sahan Seti 879 TL

Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 199 TL

Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk 199 TL

Kesim Panosu 3'lü 179 TL

Boncuklu Hasır Tepsi 249 TL

3 Bölmeli Buzdolabı Organizeri 139 TL

Ayaklı Aynalı Sunumluk 249 TL

3'lü Rimli Su Bardağı 219 TL

2'li Çift Renkli Salata Servis Seti 49,50 TL

Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TLOlta Makinesi 1.449 TLOlta Seti 549 TLOlta Kamışı 929 TLMisina Sarma Aparatı 69,50 TLOlta Ucu Işığı 75 TLTaşıma Kutulu 5 Bölmeli Olta Seti 749 TLYem Bağlama İpi 2'li 99,50 TLTencere Seti 1.199 TLKristal Kaşık 12'li / Çay Tabağı 6'lı 59,50 TLTava ve Sahan Seti 879 TLRimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 199 TLAhşap Ayaklı Cam Sunumluk 199 TLKesim Panosu 3'lü 179 TLBoncuklu Hasır Tepsi 249 TL3 Bölmeli Buzdolabı Organizeri 139 TLAyaklı Aynalı Sunumluk 249 TL3'lü Rimli Su Bardağı 219 TL2'li Çift Renkli Salata Servis Seti 49,50 TL

Koltuk Örtüsü 199 TL

Bambu Kapak Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL

Tuvalet Kağıdı / Askılı Banyo Rafı 249 TL

Çift Ayakkabı Rampası 39,50 TL

3 Çekmeceli Organizer 59,50 TL

Makyaj Organizeri 199 TL

Sürpriz Yumurta 145 TL

Toy Story Figürleri 349 TL

2'li Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 179 TL

Tetris Kutu Oyunu 169 TL

Bebek Puzzle 99,50 TL

3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 599 TL

Koltuk Örtüsü 199 TLBambu Kapak Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TLTuvalet Kağıdı / Askılı Banyo Rafı 249 TLÇift Ayakkabı Rampası 39,50 TL3 Çekmeceli Organizer 59,50 TLMakyaj Organizeri 199 TLSürpriz Yumurta 145 TLToy Story Figürleri 349 TL2'li Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 179 TLTetris Kutu Oyunu 169 TLBebek Puzzle 99,50 TL3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 599 TL

Sütlü Kaşık Çikolata 6'lı 65 TL

Antep Fıstıklı Gofret 350g 75 TL

Karışık Kuruyemişli Lokum 200g 169,50 TL

İlikli Kemik Sulu Karışık Sebzeli Çorba 120g 72,50 TL

Muzlu Bisküvili Muhallebi 120g 54 TL

Çamaşır Sodası 500g 69 TL

Leke Çıkarıcı Sprey 99 TL

Parfüm EDP 369 TL

Keratin Şaç Bakım Şampuanı 179 TL

Kefir 250 ml 49,50 TL

Tam Buğdaylı Lavaş 6'lı 47,50 TL

Kuruyemiş 150g 159,50 TL

Sarı Leblebi Kuru Üzüm karışımı 200g 59,50 TL

Kakule Aromalı Dibek Kahvesi 100g 99,50 TL

6*1L Su 109,50 TL

Hindiba Kahvesi 150g 125 TL

Sütlü Kaşık Çikolata 6'lı 65 TLAntep Fıstıklı Gofret 350g 75 TLKarışık Kuruyemişli Lokum 200g 169,50 TLİlikli Kemik Sulu Karışık Sebzeli Çorba 120g 72,50 TLMuzlu Bisküvili Muhallebi 120g 54 TLÇamaşır Sodası 500g 69 TLLeke Çıkarıcı Sprey 99 TLParfüm EDP 369 TLKeratin Şaç Bakım Şampuanı 179 TLKefir 250 ml 49,50 TLTam Buğdaylı Lavaş 6'lı 47,50 TLKuruyemiş 150g 159,50 TLSarı Leblebi Kuru Üzüm karışımı 200g 59,50 TLKakule Aromalı Dibek Kahvesi 100g 99,50 TL6*1L Su 109,50 TLHindiba Kahvesi 150g 125 TL

Üçgen Yufka 47,50 TL

Bebek Maması 400g 359 TL

Toz Şeker 5 KG 230 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 160 TL

Üçgen Yufka 47,50 TLBebek Maması 400g 359 TLToz Şeker 5 KG 230 TLTam Yağlı Süzme Peynir 500g 160 TL

Tiryaki Çayı 2 KG 659 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 279,90 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 299 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 189,50 TL

Sprey Temizleyici 1L 109,50 TL

Çamaşır Suyu 750 ml 75 TL

Tiryaki Çayı 2 KG 659 TLSıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 279,90 TLBulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 299 TLSıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 189,50 TLSprey Temizleyici 1L 109,50 TLÇamaşır Suyu 750 ml 75 TL
Başlıklar :A101A101 aktüelA101 aktüel afiş8 Ekim A101A101 Katalog
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