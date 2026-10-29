A101 katalog bugün indirimde neler var? A101 29 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu
A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279.990 TL, dijital mikrodalga 3.499 TL, narenciye sıkacağı 999 TL, doğrayıcı 1.299 TL, hava temizleyici 2.999 TL, koltuk ve halı yıkama makinesi 4.599 TL, çantalı portatif ocak 1.299 TL'den satışa çıktı. İşte A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.
A101 29 Ekim 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.
A101 ALDIN ALDIN 29 EKİM KATALOĞU
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 28.999 TL
50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL
65" 4K Whale QLED TV 27.499 TL
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL
No-Frost Buzdolabı 28.999 TL
Bulaşık Makinesi 14.999 TL
Çamaşır Makinesi 18.999 TL
Hava Temizleyici 2.999 TL
Dijital Mikrodalga 3.499 TL
Narenciye Sıkacağı 999 TL
Doğrayıcı 1.299 TL
Şarjlı Masa Lambası 459 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL
Seramik Tabanlı Ütü 799 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL
VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL
Çantalı Portatif Ocak 1.299 TL
USB Şarjlı El Feneri 149 TL
LED Işıklı Disko Topu 399 TL
Turbo Kamp Ocağı 319 TL
Gaz Kartuşu 279 TL
Katlı Balıkçılık Organizer Kutu 329 TL
Olta Makinesi 1.449 TL
Olta Seti 549 TL
Olta Kamışı 929 TL
Misina Sarma Aparatı 69,50 TL
Olta Ucu Işığı 75 TL
Taşıma Kutulu 5 Bölmeli Olta Seti 749 TL
Yem Bağlama İpi 2'li 99,50 TL
Tencere Seti 1.199 TL
Kristal Kaşık 12'li / Çay Tabağı 6'lı 59,50 TL
Tava ve Sahan Seti 879 TL
Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 199 TL
Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk 199 TL
Kesim Panosu 3'lü 179 TL
Boncuklu Hasır Tepsi 249 TL
3 Bölmeli Buzdolabı Organizeri 139 TL
Ayaklı Aynalı Sunumluk 249 TL
3'lü Rimli Su Bardağı 219 TL
2'li Çift Renkli Salata Servis Seti 49,50 TL
Koltuk Örtüsü 199 TL
Bambu Kapak Cam Sıvı Sabunluk 99,50 TL
Tuvalet Kağıdı / Askılı Banyo Rafı 249 TL
Çift Ayakkabı Rampası 39,50 TL
3 Çekmeceli Organizer 59,50 TL
Makyaj Organizeri 199 TL
Sürpriz Yumurta 145 TL
Toy Story Figürleri 349 TL
2'li Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 179 TL
Tetris Kutu Oyunu 169 TL
Bebek Puzzle 99,50 TL
3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 599 TL
Sütlü Kaşık Çikolata 6'lı 65 TL
Antep Fıstıklı Gofret 350g 75 TL
Karışık Kuruyemişli Lokum 200g 169,50 TL
İlikli Kemik Sulu Karışık Sebzeli Çorba 120g 72,50 TL
Muzlu Bisküvili Muhallebi 120g 54 TL
Çamaşır Sodası 500g 69 TL
Leke Çıkarıcı Sprey 99 TL
Parfüm EDP 369 TL
Keratin Şaç Bakım Şampuanı 179 TL
Kefir 250 ml 49,50 TL
Tam Buğdaylı Lavaş 6'lı 47,50 TL
Kuruyemiş 150g 159,50 TL
Sarı Leblebi Kuru Üzüm karışımı 200g 59,50 TL
Kakule Aromalı Dibek Kahvesi 100g 99,50 TL
6*1L Su 109,50 TL
Hindiba Kahvesi 150g 125 TL
Üçgen Yufka 47,50 TL
Bebek Maması 400g 359 TL
Toz Şeker 5 KG 230 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 160 TL
Tiryaki Çayı 2 KG 659 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 279,90 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 299 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 189,50 TL
Sprey Temizleyici 1L 109,50 TL
Çamaşır Suyu 750 ml 75 TL