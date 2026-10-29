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KYK burs sonuçları 2026 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu

KYK burs sonuçları 2026 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu

08:55, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:55, 29/10/2026, Perşembe
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KYK burs sonuçları 2026 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu

KYK burs başvurusu 16 Ekim'de tamamlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2026-2027 KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK ödemeleri ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere üniversite öğrenimleri boyunca maddi açıdan destek olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvuruları 12 Ekim'de başladı. Takvime göre başvurular, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erdi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı, üniversite öğrencileri tarafından takip ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere üniversite öğrenimleri boyunca maddi açıdan destek olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvuruları 12 Ekim'de başladı. Takvime göre başvurular, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erdi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı, üniversite öğrencileri tarafından takip ediliyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımız zaman KYK burs sonuçları 4 Kasım tarihinde duyurulmuştu. 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.Geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımız zaman KYK burs sonuçları 4 Kasım tarihinde duyurulmuştu. 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

KYK burs ödeme tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıllarda başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayları tamamlanmasıyla birlikte Kasım veya Aralık ayında ilk ödemeler toplu olarak hesaplara yatırılmıştı.

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?KYK burs ödeme tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıllarda başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayları tamamlanmasıyla birlikte Kasım veya Aralık ayında ilk ödemeler toplu olarak hesaplara yatırılmıştı.

Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

2026 KYK BURSU NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ocak 2026'da yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ve öğrenim kredisi tutarları yeniden belirlenmişti.

2026 yılı itibarıyla uygulanan aylık ödeme miktarları şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

2026 KYK BURSU NE KADAR?Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ocak 2026'da yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ve öğrenim kredisi tutarları yeniden belirlenmişti.2026 yılı itibarıyla uygulanan aylık ödeme miktarları şöyle:Ön lisans ve lisans: 4.000 TLYüksek lisans: 8.000 TLDoktora: 12.000 TL
Başlıklar :KYKkyk burs sonuçlarıGSB
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