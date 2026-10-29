Yarın okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi?





30 Ekim Cuma günü okullar açık olacak mı?

Mevcut takvime göre 30 Ekim Cuma günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Cuma gününün tatil olması için ayrıca bir karar alınması gerekiyor.





Kamu kurumlarında da aynı gün normal mesai yapılması öngörülüyor. Ek bir karar açıklanmadığı sürece eğitim ve çalışma düzeni değişmeyecek.



