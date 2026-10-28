29 EKİM'DE NERELER KAPALI? Bankalar, PTT, kargolar, eczaneler, sağlık ocağı açık mı? İşte çalışma düzeni

Bankalar, noterler ve PTT şubeleri çalışacak mı?

Banka şubeleri, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün hizmet verecek; 29 Ekim Perşembe günü ise kapalı olacak. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden birçok işlem yapılabilecek ancak bazı para transferleri ve bankacılık işlemleri ilk iş gününe kalabilecek.





Noterlerde de tatil 28 Ekim saat 13.00’te başlayacak ve 29 Ekim’de normal mesai yapılmayacak. Nöbetçi noter hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin ilgili duyuruları ayrıca kontrol etmesi gerekecek.





PTT şubelerinde resmî tatil nedeniyle genel olarak hizmet verilmeyecek. Gönderi ve teslimat işlemlerinde aksama yaşanabileceği için işlem öncesinde ilgili şubenin çalışma durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.