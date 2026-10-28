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29 EKİM'DE NERELER KAPALI? Bankalar, PTT, kargolar, eczaneler, sağlık ocağı açık mı? İşte çalışma düzeni

29 EKİM'DE NERELER KAPALI? Bankalar, PTT, kargolar, eczaneler, sağlık ocağı açık mı? İşte çalışma düzeni

22:19, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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29 EKİM'DE NERELER KAPALI? Bankalar, PTT, kargolar, eczaneler, sağlık ocağı açık mı? İşte çalışma düzeni

29 Ekim’de nereler kapalı, bankalar, PTT ve kargolar çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim 2026 Perşembe günü boyunca sürerken banka şubeleri, noterler, hastane poliklinikleri ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzeni değişiyor; acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. İşte kamu kurumlarından marketlere kadar 29 Ekim’de açık ve kapalı olan yerler ile 30 Ekim’in tatil durumuna ilişkin ayrıntılar.

29 Ekim’de nereler kapalı sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde işlem yapmayı planlayanların gündeminde. Banka şubeleri ve kamu kurumlarında normal mesai yapılmayacak; acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim 2026 Perşembe günü, Türkiye genelinde resmî tatil uygulanacak. “29 Ekim’de nereler kapalı?” sorusunun yanıtı kurumlara göre değişirken tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak.


2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanan Cumhuriyet Bayramı tatili, 29 Ekim boyunca sürecek. Bankacılık, sağlık ve gönderi işlemlerinde hizmet türüne göre farklı çalışma düzenleri geçerli olacak.

29 Ekim’de nereler kapalı sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde işlem yapmayı planlayanların gündeminde. Banka şubeleri ve kamu kurumlarında normal mesai yapılmayacak; acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim 2026 Perşembe günü, Türkiye genelinde resmî tatil uygulanacak. “29 Ekim’de nereler kapalı?” sorusunun yanıtı kurumlara göre değişirken tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak.2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanan Cumhuriyet Bayramı tatili, 29 Ekim boyunca sürecek. Bankacılık, sağlık ve gönderi işlemlerinde hizmet türüne göre farklı çalışma düzenleri geçerli olacak.

Bankalar, noterler ve PTT şubeleri çalışacak mı?

Banka şubeleri, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün hizmet verecek; 29 Ekim Perşembe günü ise kapalı olacak. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden birçok işlem yapılabilecek ancak bazı para transferleri ve bankacılık işlemleri ilk iş gününe kalabilecek.


Noterlerde de tatil 28 Ekim saat 13.00’te başlayacak ve 29 Ekim’de normal mesai yapılmayacak. Nöbetçi noter hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin ilgili duyuruları ayrıca kontrol etmesi gerekecek.


PTT şubelerinde resmî tatil nedeniyle genel olarak hizmet verilmeyecek. Gönderi ve teslimat işlemlerinde aksama yaşanabileceği için işlem öncesinde ilgili şubenin çalışma durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

Bankalar, noterler ve PTT şubeleri çalışacak mı?Banka şubeleri, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün hizmet verecek; 29 Ekim Perşembe günü ise kapalı olacak. ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden birçok işlem yapılabilecek ancak bazı para transferleri ve bankacılık işlemleri ilk iş gününe kalabilecek.Noterlerde de tatil 28 Ekim saat 13.00’te başlayacak ve 29 Ekim’de normal mesai yapılmayacak. Nöbetçi noter hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin ilgili duyuruları ayrıca kontrol etmesi gerekecek.PTT şubelerinde resmî tatil nedeniyle genel olarak hizmet verilmeyecek. Gönderi ve teslimat işlemlerinde aksama yaşanabileceği için işlem öncesinde ilgili şubenin çalışma durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı?

Sağlık hizmetlerinde rutin muayeneler ile acil hizmetler için farklı uygulamalar geçerli olacak:


- Devlet hastaneleri: Rutin poliklinik hizmetleri verilmeyecek.


- Acil servisler: 24 saat kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecek.


- Aile sağlığı merkezleri: Sağlık ocağı olarak da bilinen merkezlerde rutin muayene yapılmayacak.


- Eczaneler: Nöbet sistemi uygulanacak; ilaç ihtiyaçları ilçelerdeki nöbetçi eczanelerden karşılanabilecek.

Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı?Sağlık hizmetlerinde rutin muayeneler ile acil hizmetler için farklı uygulamalar geçerli olacak:- Devlet hastaneleri: Rutin poliklinik hizmetleri verilmeyecek.- Acil servisler: 24 saat kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecek.- Aile sağlığı merkezleri: Sağlık ocağı olarak da bilinen merkezlerde rutin muayene yapılmayacak.- Eczaneler: Nöbet sistemi uygulanacak; ilaç ihtiyaçları ilçelerdeki nöbetçi eczanelerden karşılanabilecek.

Hangi kamu kurumları kapalı olacak?

29 Ekim’de valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri ve vergi dairelerinde normal mesai yapılmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlükleri ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezleri de resmî tatil kapsamında olacak.


Okullar ve üniversitelerde de resmî tatil uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı törenleri ve etkinlikleri ise eğitim kurumlarının ilgili programları doğrultusunda gerçekleştirilebilecek.

Hangi kamu kurumları kapalı olacak?29 Ekim’de valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri ve vergi dairelerinde normal mesai yapılmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlükleri ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezleri de resmî tatil kapsamında olacak.Okullar ve üniversitelerde de resmî tatil uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı törenleri ve etkinlikleri ise eğitim kurumlarının ilgili programları doğrultusunda gerçekleştirilebilecek.

Kargolar, marketler ve alışveriş merkezleri açık mı?

Özel kargo şirketlerinin çalışma düzeni, firmaların tatil uygulamalarına göre değişebilecek. Gönderi veya teslimat bekleyenlerin ilgili şirketin çalışma durumunu kontrol etmesi gerekecek.


Marketler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafelerin büyük bölümü kendi çalışma saatleri doğrultusunda hizmet verebilecek.

Kargolar, marketler ve alışveriş merkezleri açık mı?Özel kargo şirketlerinin çalışma düzeni, firmaların tatil uygulamalarına göre değişebilecek. Gönderi veya teslimat bekleyenlerin ilgili şirketin çalışma durumunu kontrol etmesi gerekecek.Marketler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafelerin büyük bölümü kendi çalışma saatleri doğrultusunda hizmet verebilecek.

30 Ekim Cuma günü tatil mi?

30 Ekim Cuma günü, kanunen resmî tatil kapsamında bulunmuyor. Ayrıca bir idari tatil kararı alınmaması hâlinde kamu kurumları cuma günü normal mesai düzenine dönecek.

30 Ekim Cuma günü tatil mi?30 Ekim Cuma günü, kanunen resmî tatil kapsamında bulunmuyor. Ayrıca bir idari tatil kararı alınmaması hâlinde kamu kurumları cuma günü normal mesai düzenine dönecek.
Başlıklar :29 Ekim Cumhuriyet Bayramıresmi tatilkamu kurumlarıeczanesağlık ocağı
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