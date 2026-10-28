İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul’da 29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar, Cumhuriyet Bayramı’nda yola çıkacak sürücüleri yakından ilgilendiriyor: Vatan Caddesi ve bağlantıları, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.45’ten törenlerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Valiliğinin duyurduğu düzenlemede hangi bağlantılar kapatılacak, sürücüler hangi yolları kullanabilecek ve Vatan Caddesi ne zaman açılacak?
İstanbul’da 29 Ekim trafiğe kapalı yollar düzenlemesi kapsamında Vatan Caddesi ve bağlantılarında saat 05.45’ten itibaren araç geçişi kısıtlanacak. Cumhuriyet Bayramı törenleri bitene kadar sürecek uygulama için beş alternatif güzergâh açıklandı.
İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre, 29 Ekim trafiğe kapalı yollar düzenlemesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak resmî geçit töreni nedeniyle uygulanacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.45’te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak kapatılacak; caddeye bağlanan güzergâhlardan girişlere de izin verilmeyecek.
Vatan Caddesi’ne hangi yollardan giriş yapılamayacak?
Trafik tedbirleri, Vatan Caddesi’nin her iki yönünü ve caddeye çıkan bağlantıları kapsayacak. Kapatılacak yollar ve giriş noktaları şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri.
D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi’ne girişler.
Yıl Caddesi ve Edirnekapı’dan Vatan Caddesi’ne girişler.
Oğuzhan, Sofular ve Halıcılar caddelerinden Vatan Caddesi’ne girişler.
Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Vatan Caddesi’ne girişler.
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan Aksaray üzerinden Vatan Caddesi’ne girişler.
Keçeci Meydan Sokak’tan Vatan Caddesi’ne girişler.
Hal Yolu’nun güney yönünden Vatan Caddesi’ne girişler.
Tatlıpınar ve Kaleboyu caddelerinden Vatan Caddesi’ne katılımlar.
Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi’ne katılım.
Vatan Caddesi’ne bağlanan diğer cadde ve sokaklardan girişler.
Sürücüler için beş alternatif güzergâh
Trafik kısıtlaması sırasında sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar şunlar:
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D-100 kara yolu
- O-3 Hal Yolu
D-100 kara yolu ve Atatürk Bulvarı alternatifler arasında yer alırken bu güzergâhlardan Vatan Caddesi’ne belirtilen girişler kapalı olacak. Hal Yolu’nun güney yönünden Vatan Caddesi’ne girişlerde de kısıtlama uygulanacak.
Vatan Caddesi ne zaman trafiğe açılacak?
Saat 05.45’te başlayacak kısıtlama, Cumhuriyet Bayramı tören programı sona erene kadar devam edecek. İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi’nin yeniden araç trafiğine açılacağı kesin saati açıklamadı.