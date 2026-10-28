İstanbul baraj doluluk oranı 28 Ekim 2026: Hangi baraj yüzde kaç dolu? İSKİ yeni verileri açıkladı

İstanbul baraj doluluk oranı, İSKİ’nin 28 Ekim 2026 verilerine göre yüzde 53,71’e yükseldi. İstanbul’a su sağlayan 10 ana baraj arasında en yüksek doluluk yüzde 92,03 ile Darlık’ta, en düşük doluluk ise yüzde 2,81 ile Pabuçdere’de kaydedildi.





İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) açıkladığı verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yüzde 53,71 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 52,97 olan doluluk, 0,74 yüzde puan arttı.