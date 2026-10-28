İstanbul baraj doluluk oranı 28 Ekim 2026: Hangi baraj yüzde kaç dolu? İSKİ yeni verileri açıkladı
İstanbul baraj doluluk oranı, İSKİ’nin 28 Ekim 2026 verilerine göre yüzde 52,97’den yüzde 53,71’e yükselirken, kente su sağlayan 10 ana baraj arasındaki seviye farkı dikkat çekti. Darlık Barajı yüzde 92,03 ile en yüksek doluluğa ulaşırken Pabuçdere yüzde 2,81’de kaldı; işte Ömerli, Terkos, Alibey ve diğer barajların güncel doluluk oranları.
İstanbul baraj doluluk oranı, İSKİ’nin 28 Ekim 2026 verilerine göre yüzde 53,71’e yükseldi. İstanbul’a su sağlayan 10 ana baraj arasında en yüksek doluluk yüzde 92,03 ile Darlık’ta, en düşük doluluk ise yüzde 2,81 ile Pabuçdere’de kaydedildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) açıkladığı verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yüzde 53,71 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 52,97 olan doluluk, 0,74 yüzde puan arttı.
En yüksek doluluk Darlık, en düşük Pabuçdere barajında
Darlık Barajı, yüzde 92,03 dolulukla İstanbul’a su sağlayan barajlar arasında ilk sırada yer aldı. Darlık’ı yüzde 79,47 ile Ömerli ve yüzde 73,08 ile Alibey izledi.
En düşük doluluk oranı yüzde 2,81 ile Pabuçdere Barajı’nda ölçüldü. Kazandere Barajı’nın doluluğu ise yüzde 4,28 olarak kaydedildi.
28 Ekim 2026’da barajların doluluk oranları
İSKİ’nin açıkladığı verilere göre 10 ana barajın doluluk oranları şöyle:
- Darlık: Yüzde 92,03
- Ömerli: Yüzde 79,47
- Alibey: Yüzde 73,08
- Elmalı: Yüzde 60,42
- Istrancalar: Yüzde 42,30
- Terkos: Yüzde 37,14
- Sazlıdere: Yüzde 32,89
- Büyükçekmece: Yüzde 31,02
- Kazandere: Yüzde 4,28
- Pabuçdere: Yüzde 2,81
28 Ekim verilerinde genel doluluk önceki güne göre yükselirken Pabuçdere ve Kazandere barajlarında doluluk oranları yüzde 5’in altında kaldı.