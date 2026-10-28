İSRAİL'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI SON DAKİKA? Netanyahu seçimi kaybetti mi? İsrail seçim sonuçları 2026 açıklanacağı tarih
İsrail'de oy sayımının tamamlanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Netanyahu bloğu 53, muhalefet 48, Arap partileri 19 sandalye kazandı. Hiçbir blok tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Peki İsrail'de kesin seçim sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son dakika gelişmeler ve sonuçlarda son tablo...
İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ünü Netanyahu bloğu, yüzde 49,6'sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı.
Netanyahu bloğu yaklaşık 479 bin 900 oy alırken, diğer partiler 472 bin 200 oyda kaldı ve aradaki fark yaklaşık 7 bin 700 olarak gerçekleşti.
Açıklanan veriler doğrultusunda, toplam 11 bin 996 sandıktan 2 bin 419'unun açıldığı, bunun da toplam sandıkların yüzde 20,2'sine tekabül ettiği belirtildi. İsrail seçimlerinde geçersiz oylarla birlikte sayılan toplam oy sayısının, toplam oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayıldı.
Partilerin seçim sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi oyların yüzde 24,1'ini alarak açıklanan sonuçlara göre ilk parti oldu.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ise yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer buldu.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi yüzde 8,8 oy oranına ulaşırken, onu yüzde 6,9 ile İsrail Evimiz Partisi, yüzde 6,7 ile Birleşik Tevrat Yahudiliği ve yüzde 6,4 ile Yahudi Gücü Partisi takip etti.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste yüzde 5,9, Şas Partisi yüzde 5,6, Demokratlar Partisi yüzde 5,6 ve Dini Siyonizm Partisi yüzde 5,4 oy aldı. Raam partisinin yüzde 2,8 oy aldığı kaydedilirken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam'ın oylardaki toplam payının yüzde 8,7'ye ulaştığı ifade edildi.
İsrail'de oy sayımı tamamlandı
- Kesin olmayan sonuçlara göre Netanyahu bloğu 53, muhalefet 48, Arap partileri 19 sandalye kazandı. Hiçbir blok tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.
- İsrail’de kesin seçim sonuçları için 500 binden fazla özel oy zarfının sayılması bekleniyor. Ynet’e göre sonuçlar perşembe akşamı netleşebilir.
- Arap partilerinin 19 sandalyeye ulaşması koalisyon hesaplarında belirleyici oldu. Demokratlar lideri Golan’ın Arap partileriyle ittifak önerisi muhalefette görüş ayrılığı yarattı.
Arap ittifakı 19 sandalyeye ulaştı
İsrial Merkez Seçim Komitesi, verilen oyların yüzde 85,6'sının sayıldığını açıkladı. Açıklanan verilere göre Netanyahu bloğunun 53 sandalyede kalması öngörülürken, Eisenkot bloğunun 48 sandalye elde etmesi bekleniyor. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi ile Ra'am Partisi'nin 19 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.
Netanyahu'nun Likud Partisi: 26
Eisenkot'un Yashar Partisi: 21
Yusuf Cabarin'in Ortak Arap Listesi: 12
Bennett'in Birlikte Listesi: 12
Yair Golan'ın Demokratlar Partisi: 8
Mansur Abbas'ın (Birleşik Arap Listesi) Raam Partisi: 7
Birleşik Tevrat Yahudiliği: 7
Avigdor Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi: 7
Yahudi Gücü Partisi: 7
Şas Partisi: 7
Dini Siyonizm Partisi: 6
Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi, güncellenen sandık çıkış anketinde 14'ten 13 milletvekiline düştü.
Güncellenen sandık çıkış anketinde değişiklik gözlenmeyen diğer sonuçlar şu şekilde:
Mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 25 milletvekili çıkarırken Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci parti oldu.
Sandık çıkış anketine göre, muhalefet bloğundaki eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.
Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.
Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.
İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu koalisyonunu değiştirmek için harekete geçeceğini söyledi
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun “Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.
Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı. Muhalif blokta yer alan Demokratlar lideri Yair Golan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cabbarin, seçim sonuçlarının Filistin halkının iradesini yansıttığını belirterek, "(Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar) Ben-Gvir'i gönderdik, gözümüz aydın. Halkımız Ben-Gvir'i evine yolladı. Teşekkürler, harikasınız." ifadelerini kullandı.
İsrail'in The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs'teki Dini Siyonizm Partisi'nin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti. Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria için kullanılan İncil'deki ifadeye atıfta bulunarak, "Kutlamanıza izin vermeyeceğiz. Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) yerleşim devrimimizi geri çevirmeyi başaracaklarını düşündükleri için kutluyorlar." ifadelerini kullandı. İsrail'deki muhalefetin hedefine ulaşamayacağını savunan Smotrich, "Başaramayacaklar. Gazze'de Yahudi yerleşimleri yükselecek." tehdidinde bulundu.