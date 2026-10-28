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DHY KURA ÇEKİMİ 2026: 131. dönem DHY kurası ne zaman çekilecek, tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Sağlık Bakanlığı DHY kura tarihi

DHY KURA ÇEKİMİ 2026: 131. dönem DHY kurası ne zaman çekilecek, tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Sağlık Bakanlığı DHY kura tarihi

22:02, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:04, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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DHY KURA ÇEKİMİ 2026: 131. dönem DHY kurası ne zaman çekilecek, tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Sağlık Bakanlığı DHY kura tarihi

131. dönem DHY kurası için münhal kadrolar geçtiğimiz gün açıklanmış ve 27 Ekim tarihinde de tercih başvuruları tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler kura çekimine çevrildi. açıklandı. Sağlık Bakanlığının takvimine göre hekimler, kura 30 Ekim’de çekilecek. İşte Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) ile ilgili son gelişmeler.

Sağlık Bakanlığının 131. dönem DHY kurası kapsamında hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü için yerleştirileceği boş kadrolar açıklandı. Tercihler 23 Ekim’de Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başlayacak; yerleştirmeler 30 Ekim 2026 Cuma günü noter huzurunda, bilgisayar ortamında yapılacak.


Kuraya, öğrenimlerini yurt içinde veya yurt dışında tamamlayarak tabip, uzman tabip ya da yan dal uzmanı unvanı kazananlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (YHGM) internet sitesinde isimleri ilan edilenler katılacak.

Sağlık Bakanlığının 131. dönem DHY kurası kapsamında hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü için yerleştirileceği boş kadrolar açıklandı. Tercihler 23 Ekim’de Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden başlayacak; yerleştirmeler 30 Ekim 2026 Cuma günü noter huzurunda, bilgisayar ortamında yapılacak.Kuraya, öğrenimlerini yurt içinde veya yurt dışında tamamlayarak tabip, uzman tabip ya da yan dal uzmanı unvanı kazananlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (YHGM) internet sitesinde isimleri ilan edilenler katılacak.

2026 DHY TAKVİMİ


Adaylar başvurularını EKİP üzerinden tamamladı. Tercih işlemleri 27 Ekim 2026 Salı günü saat 18.00’de sona erdi. Kura çekimi 30 Ekim 2026'da yapılacak.


İlan edilen takvim şöyle:


29 Eylül-2 Ekim 2026: Eş ve sağlık mazereti kurası ön başvuru dönemi.


22 Ekim 2026: Mazeret ön başvuruları kabul edilenlere yönelik boş kadrolar ile genel kura kadrolarının ilanı.


23-27 Ekim 2026: Tüm adaylar için tercih başvuruları.


30 Ekim 2026: Kura çekimi.


Kuranın yeri ve saati, YHGM’nin internet sitesinde ayrıca duyurulacak. Kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler de aynı adreste yayımlanacak.


2026 DHY TAKVİMİAdaylar başvurularını EKİP üzerinden tamamladı. Tercih işlemleri 27 Ekim 2026 Salı günü saat 18.00’de sona erdi. Kura çekimi 30 Ekim 2026'da yapılacak.İlan edilen takvim şöyle:29 Eylül-2 Ekim 2026: Eş ve sağlık mazereti kurası ön başvuru dönemi.22 Ekim 2026: Mazeret ön başvuruları kabul edilenlere yönelik boş kadrolar ile genel kura kadrolarının ilanı.23-27 Ekim 2026: Tüm adaylar için tercih başvuruları.30 Ekim 2026: Kura çekimi.Kuranın yeri ve saati, YHGM’nin internet sitesinde ayrıca duyurulacak. Kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler de aynı adreste yayımlanacak.

DHY kura çekimi ne zaman?


Sağlık Bakanlığı'nın Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kapsamında gerçekleştirdiği başvurular 27 Ekim'de tamamlanmıştı. Kuralar ise 30 Ekim 2026 tarihinde bilgisayar ortamında çekilecek.

DHY kura çekimi ne zaman?Sağlık Bakanlığı'nın Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kapsamında gerçekleştirdiği başvurular 27 Ekim'de tamamlanmıştı. Kuralar ise 30 Ekim 2026 tarihinde bilgisayar ortamında çekilecek.


Tercih bildirmeyenler de genel kuraya alınacak


Tercih yapmamak, kura dışında kalmak anlamına gelmeyecek. Boş kalan kadrolara genel kura ile yerleştirilecek adaylar şunlar olacak:


Tercih bildirmeyenler.


Tercihlerini kesinleştirmeyenler.


Tercihlerine yerleştirilemeyenler.


Tercihleri geçersiz sayılanlar.


Mazeret başvurusunda eksik belge sunan, formu hatalı olan, mazereti uygun görülmeyen veya süresi içinde gerekli kayıt ve belge yükleme işlemlerini tamamlamayan adaylar da genel kura esaslarına tabi olacak.


Tercih bildirmeyenler de genel kuraya alınacakTercih yapmamak, kura dışında kalmak anlamına gelmeyecek. Boş kalan kadrolara genel kura ile yerleştirilecek adaylar şunlar olacak:Tercih bildirmeyenler.Tercihlerini kesinleştirmeyenler.Tercihlerine yerleştirilemeyenler.Tercihleri geçersiz sayılanlar.Mazeret başvurusunda eksik belge sunan, formu hatalı olan, mazereti uygun görülmeyen veya süresi içinde gerekli kayıt ve belge yükleme işlemlerini tamamlamayan adaylar da genel kura esaslarına tabi olacak.


Eş mazeretinde bir yıllık fiili görev şartına dikkat


İlan edilen takvim içinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların, göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazeretine bağlı atanma talepleri için Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 30. maddesinin altıncı fıkrası esas alınacak.


Bu hükme göre, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında, görev yerine atanmadan önce var olan bir mazerete dayanarak nakil talebinde bulunabilmek için bulunulan yerde fiilen en az bir yıl görev yapılmış olması gerekecek.


Eş mazeretinde bir yıllık fiili görev şartına dikkatİlan edilen takvim içinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların, göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazeretine bağlı atanma talepleri için Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 30. maddesinin altıncı fıkrası esas alınacak.Bu hükme göre, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında, görev yerine atanmadan önce var olan bir mazerete dayanarak nakil talebinde bulunabilmek için bulunulan yerde fiilen en az bir yıl görev yapılmış olması gerekecek.

Kuraya birlikte katılan hekim eşler için ayrı süreç


Kuraya eşiyle birlikte katılıp farklı illerdeki Sağlık Bakanlığı birimlerine yerleşen hekimlerin aile birliği talepleri, ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek. Bu kapsamdaki eşlerden biri, 3-6 Kasım 2026 tarihlerinde YHGM’ye dilekçeyle başvurarak eşinin yerleştiği ile atanmayı talep edebilecek.


Talebi uygun bulunan eş, kurayla yerleştiği birimde göreve başlamadan aile birliği mazeretiyle eşinin bulunduğu ile atanabilecek. Kuraya birlikte katılacak hekim eşlerin, görev yerleri kura sonucunda belirleneceği için EKİP üzerinden DHY Eş Mazeret Durumu Başvuru Formu’nu doldurmamaları gerekecek.

Kuraya birlikte katılan hekim eşler için ayrı süreçKuraya eşiyle birlikte katılıp farklı illerdeki Sağlık Bakanlığı birimlerine yerleşen hekimlerin aile birliği talepleri, ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek. Bu kapsamdaki eşlerden biri, 3-6 Kasım 2026 tarihlerinde YHGM’ye dilekçeyle başvurarak eşinin yerleştiği ile atanmayı talep edebilecek.Talebi uygun bulunan eş, kurayla yerleştiği birimde göreve başlamadan aile birliği mazeretiyle eşinin bulunduğu ile atanabilecek. Kuraya birlikte katılacak hekim eşlerin, görev yerleri kura sonucunda belirleneceği için EKİP üzerinden DHY Eş Mazeret Durumu Başvuru Formu’nu doldurmamaları gerekecek.

Göreve başlarken hangi belgeler teslim edilecek?


Atamaya esas belgeler, göreve başlarken yerleşilen birime teslim edilecek. İlanda sıralanan belgeler şöyle:


Mal Bildirim Formu.


Son altı ay içinde çekilmiş iki vesikalık fotoğraf.


Askerlik Durum Belgesi.


Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi.


Hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan sağlık raporu.


Mazeret kurasıyla yerleşenler için ön başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asılları.


Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kurayla Bakanlık kadrolarına yerleşenler, mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyecek. Bakanlık dışındaki kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin ise atama işlemleri için ilgili kurumla iletişime geçmesi gerekecek.


İlk defa veya yeniden memuriyete atanacakların atamaları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamındaki işlemler tamamlandıktan sonra yapılacak. Bu kapsamda atamaya engel durumu bulunanların ataması yapılmayacak.

Göreve başlarken hangi belgeler teslim edilecek?Atamaya esas belgeler, göreve başlarken yerleşilen birime teslim edilecek. İlanda sıralanan belgeler şöyle:Mal Bildirim Formu.Son altı ay içinde çekilmiş iki vesikalık fotoğraf.Askerlik Durum Belgesi.Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi.Hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan sağlık raporu.Mazeret kurasıyla yerleşenler için ön başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asılları.Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kurayla Bakanlık kadrolarına yerleşenler, mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyecek. Bakanlık dışındaki kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin ise atama işlemleri için ilgili kurumla iletişime geçmesi gerekecek.İlk defa veya yeniden memuriyete atanacakların atamaları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamındaki işlemler tamamlandıktan sonra yapılacak. Bu kapsamda atamaya engel durumu bulunanların ataması yapılmayacak.

Atama duyurusu tebligat yerine geçecek


YHGM’nin internet sitesinde yayımlanacak atama ilanı tebligat yerine geçecek. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacak.


Göreve başlama işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 ve 63. maddeleri dikkate alınacak. Adaylar, kura yeri ve saati ile sonuç ve atama duyurularını YHGM’nin internet sitesinden takip edebilecek.

Atama duyurusu tebligat yerine geçecekYHGM’nin internet sitesinde yayımlanacak atama ilanı tebligat yerine geçecek. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacak.Göreve başlama işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 ve 63. maddeleri dikkate alınacak. Adaylar, kura yeri ve saati ile sonuç ve atama duyurularını YHGM’nin internet sitesinden takip edebilecek.
Başlıklar :dhydhy kurasımünhal kadrolarsağlık bakanlığıhekim ataması
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