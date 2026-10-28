En düşük memur maaşı için dört hesap: 2027 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak? Polis, hemşire ve doktor maaşları

Polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak?





Polis, hemşire ve doktorların Ocak 2027’de alacağı maaşlar için henüz kesin bir tutar bulunmuyor. Örnek hesaplarda kullanılan başlangıç maaşı da bu mesleklerin tamamı için ortak bir aylık olarak değerlendirilemiyor.





Maaş tutarları; unvan, derece, kademe, aile ve çocuk yardımları ile diğer ödemelere göre değişebiliyor. Kesin zam oranının belirlenmesinin ardından her personelin aylığı, kendi maaş unsurları üzerinden hesaplanacak.