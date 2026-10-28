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En düşük memur maaşı için dört hesap: 2027 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak? Polis, hemşire ve doktor maaşları

En düşük memur maaşı için dört hesap: 2027 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak? Polis, hemşire ve doktor maaşları

23:34, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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En düşük memur maaşı için dört hesap: 2027 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak? Polis, hemşire ve doktor maaşları

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve oluşması hâlinde enflasyon farkıyla belirlenecek. Kesin oran için 2026’nın son altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanması beklenirken en düşük memur maaşına ilişkin farklı zam senaryoları, hesaplama yöntemi ve maaşları etkileyen unsurlar öne çıkıyor. Peki Ocak 2027 memur zammı ne kadar olacak, polis, hemşire ve doktor maaşları kaç TL’ye yükselecek? İşte beklenen memur maaş oranları.

 Ocak 2027 memur zammı, toplu sözleşme artışı ve oluşması hâlinde enflasyon farkıyla belirlenecek. Kesin oran için aralık ayı enflasyonunun açıklanması beklenirken örnek maaş hesapları, farklı artış senaryolarına dayanıyor.


Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin aylıklarına Ocak 2027’de uygulanacak memur zammı, 2026’nın temmuz-aralık dönemine ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek. Maaş artışında, yeni yılın ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ve şartları oluşursa enflasyon farkı etkili olacak.

&nbsp;Ocak 2027 memur zammı, toplu sözleşme artışı ve oluşması hâlinde enflasyon farkıyla belirlenecek. Kesin oran için aralık ayı enflasyonunun açıklanması beklenirken örnek maaş hesapları, farklı artış senaryolarına dayanıyor.Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin aylıklarına Ocak 2027’de uygulanacak memur zammı, 2026’nın temmuz-aralık dönemine ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek. Maaş artışında, yeni yılın ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ve şartları oluşursa enflasyon farkı etkili olacak.

Memur zammı ne zaman kesinleşecek?


Ocak ayındaki artışın kesinleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklaması gerekiyor. Böylece 2026’nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon tablosu tamamlanacak.


Ekim, kasım ve aralık verileri açıklanmadan nihai zam oranı belirlenemeyecek. Bu süreçte farklı oranlar üzerinden yapılan maaş hesaplamaları, kesinleşmiş aylık tutarlarını göstermiyor.

Memur zammı ne zaman kesinleşecek?Ocak ayındaki artışın kesinleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklaması gerekiyor. Böylece 2026’nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon tablosu tamamlanacak.Ekim, kasım ve aralık verileri açıklanmadan nihai zam oranı belirlenemeyecek. Bu süreçte farklı oranlar üzerinden yapılan maaş hesaplamaları, kesinleşmiş aylık tutarlarını göstermiyor.

Enflasyon farkı nasıl belirlenecek?


Enflasyon farkının oluşması, 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun aynı dönem için belirlenen toplu sözleşme artışını aşmasına bağlı olacak. Bu koşul gerçekleşirse hesaplanan fark, Ocak 2027’deki maaş artışına yansıtılacak.


Dolayısıyla yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı, maaşlara uygulanacak nihai artışla aynı olmayabilir. Kesin sonuç, altı aylık enflasyonun belli olmasının ardından ortaya çıkacak.

Enflasyon farkı nasıl belirlenecek?Enflasyon farkının oluşması, 2026’nın temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun aynı dönem için belirlenen toplu sözleşme artışını aşmasına bağlı olacak. Bu koşul gerçekleşirse hesaplanan fark, Ocak 2027’deki maaş artışına yansıtılacak.Dolayısıyla yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı, maaşlara uygulanacak nihai artışla aynı olmayabilir. Kesin sonuç, altı aylık enflasyonun belli olmasının ardından ortaya çıkacak.

En düşük memur maaşı için örnek hesaplar


Başlangıç maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayılan hesaplamalarda, farklı toplam zam oranlarına göre aşağıdaki tutarlar ortaya çıkıyor. Bu tutarlar, kesinleşmiş en düşük memur maaşı veya zam tahmini niteliği taşımıyor:


Yüzde 5 artış: Yaklaşık 73 bin 735 TL.


Yüzde 7 artış: Yaklaşık 75 bin 140 TL.


Yüzde 8,01 artış: Yaklaşık 75 bin 849 TL.


Yüzde 10 artış: Yaklaşık 77 bin 246 TL.


Bu senaryolardaki oranlar, başlangıç tutarına ayrı ayrı uygulanıyor. Örneğin yüzde 8,01’lik artış hesabı, bu oranın gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.

En düşük memur maaşı için örnek hesaplarBaşlangıç maaşının 70 bin 224 TL olduğu varsayılan hesaplamalarda, farklı toplam zam oranlarına göre aşağıdaki tutarlar ortaya çıkıyor. Bu tutarlar, kesinleşmiş en düşük memur maaşı veya zam tahmini niteliği taşımıyor:Yüzde 5 artış: Yaklaşık 73 bin 735 TL.Yüzde 7 artış: Yaklaşık 75 bin 140 TL.Yüzde 8,01 artış: Yaklaşık 75 bin 849 TL.Yüzde 10 artış: Yaklaşık 77 bin 246 TL.Bu senaryolardaki oranlar, başlangıç tutarına ayrı ayrı uygulanıyor. Örneğin yüzde 8,01’lik artış hesabı, bu oranın gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.

Polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak?


Polis, hemşire ve doktorların Ocak 2027’de alacağı maaşlar için henüz kesin bir tutar bulunmuyor. Örnek hesaplarda kullanılan başlangıç maaşı da bu mesleklerin tamamı için ortak bir aylık olarak değerlendirilemiyor.


Maaş tutarları; unvan, derece, kademe, aile ve çocuk yardımları ile diğer ödemelere göre değişebiliyor. Kesin zam oranının belirlenmesinin ardından her personelin aylığı, kendi maaş unsurları üzerinden hesaplanacak.

Polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak?Polis, hemşire ve doktorların Ocak 2027’de alacağı maaşlar için henüz kesin bir tutar bulunmuyor. Örnek hesaplarda kullanılan başlangıç maaşı da bu mesleklerin tamamı için ortak bir aylık olarak değerlendirilemiyor.Maaş tutarları; unvan, derece, kademe, aile ve çocuk yardımları ile diğer ödemelere göre değişebiliyor. Kesin zam oranının belirlenmesinin ardından her personelin aylığı, kendi maaş unsurları üzerinden hesaplanacak.
Başlıklar :memur maaşımemur maaş artışımemur zammıtoplu sözleşme
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