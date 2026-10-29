TUS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? 2027 TUS 1. ve 2. dönem sınav takvimi
Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen hekim adaylarının beklediği 2027 TUS 1. ve 2. dönem sınav tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle belli oldu. Peki, 2027 TUS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? TUS 1. ve. dönem sınav takvimi.
Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen hekim adayları, 2027 TUS 1. ve 2. dönem sınav tarihleri açıklandı. Peki TUS 2027 sınavı ve başvurusu ne zaman?
TUS 1. DÖNEM BAŞVURUSU VE SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayımladığı 2027 sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) birinci dönem başvuruları 2-10 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar, 17 Şubat 2027’de geç başvuruda bulunabilecek.
TUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
TUS 1. dönem sınavı 27 Mart 2027’de gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 22 Nisan 2027’de açıklanacak.
TUS 2. DÖNEM BAŞVURUSU VE SINAVI NE ZAMAN?
2027 TUS 2. dönem başvuruları, 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar, 22 Temmuz’da geç başvuru yapabilecek. İkinci dönem sınavı 22 Ağustos 2027’de gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Eylül 2027’de ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.