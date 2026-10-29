Toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve Başkentray bedava mı?

En düşük memur maaşı için dört hesap: 2027 Ocak'ta memur maaşları ne kadar artacak? Polis, hemşire ve doktor maaşları

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve oluşması hâlinde enflasyon farkıyla belirlenecek. Kesin oran için 2026’nın son altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanması beklenirken en düşük memur maaşına ilişkin farklı zam senaryoları, hesaplama yöntemi ve maaşları etkileyen unsurlar öne çıkıyor. Peki Ocak 2027 memur zammı ne kadar olacak, polis, hemşire ve doktor maaşları kaç TL’ye yükselecek? İşte beklenen memur maaş oranları.