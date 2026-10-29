Toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve Başkentray bedava mı?
Cumhuriyet Bayramı coşkusu öncesinde tatil planı yapan ve şehir içi seyahat edecek milyonlarca vatandaş için İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücret tarifesi netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ücretsiz ulaşımın hangi hatları kapsadığı merak ediliyor. İşte, 29 Ekim 2026 Toplu taşıma tarifesinde son durum.
29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İZBAN ve Başkentray’ı kullanacak vatandaşlar, bu tarihlerde uygulanacak ücret tarifelerini araştırıyor. Bayram kapsamında hangi hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacağı ve uygulamanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
28 Ekim öğleden sonra resmi tatil olarak uygulandı. Dün toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanmadı. Bugün gün resmi tatil olan 28 Ekim’de İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve raylı sistemlerde normal ücret tarifesi uygulanıyor. Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatlarında da yolcuların seyahat ücretini ödemesi gerekiyor.
29 EKİM'DE İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜS BEDAVA MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile metro ve tramvay hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak.
29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.
Ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Başkentray ve İZBAN.