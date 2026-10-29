29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır" dedi. siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Erdoğan, tüm vatandaşları saygı ve sevgiyle selamlayarak, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışı misyonlarımızda bayram sevincimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize en samimi şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip, bizimle üzülen, kader ve gönül birliği yaptığımız bütün dost ve kardeşlerimizi de muhabbetle kucaklıyorum" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. İmkansızlıklar içerisinde elde edilen bu büyük başarı, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda milli iradenin gücünü ve bağımsız yaşama hakkının vazgeçilmezliğini tarihe nakşetmiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 103 yıl önce Türk milletinin sergilediği azim, cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Son 24 yılda savunma sanayinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede kat ettiğimiz mesafeyi müessir ve müreffeh Türkiye'ye giden yolun kilometre taşları olarak görüyoruz. Kendi teknolojisini geliştiren, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artıran, enerji arz güvenliğini güçlendiren, ulaştırma altyapısını çağın gereklerine göre yenileyen ve üretim kapasitesini sürekli büyüten ülkemiz daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.
Türkiye olarak yakın çevrede ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir dönemde istikrarı korumakla kalmayıp anlaşmazlıkların çözümü içinde sorumluluk aldıklarını belirten Erdoğan, "Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış' şiarıyla barış için, adalet için gayret göstermeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. 86 milyon olarak ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı hedefimizi kuvveden fiile geçirecek gök kubbemiz olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür. İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır. Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracaktır. Rabb'im milletçe yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmet siyasetimizin birikimiyle kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracak 2053 ve 2071 Türkiye'sini inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla mevcut kazanımlarımızı daha ileriye taşımaya, sınırlarımıza sığmayan ve coğrafyamızı aşan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun.”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milli Mücadelemizin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel yarınlara taşımanın gayretiyle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."