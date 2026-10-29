29 Ekim resmi tatil mi?
Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Çalışanlar 29 Ekim resmi tatil mi, resmi tatil arasında 29 Ekim de var mı? sorularına kilitlendi. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 29 Ekim günü resmi ulusal bayramdır ve tam gün resmi tatildir.
29 Ekim resmi tatili dolayısıyla banka, okullar, noter, vergi dairesi, kaymakamlık, belediye gibi kamu kurumları kapalı olmakta. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor?
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim Perşembe gününe denk gelmekte.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak. Buna göre 28 Ekim’in sabah bölümü normal çalışma ve eğitim kapsamında olacak, saat 13.00’ten sonra ise yarım gün resmi tatil uygulanacak.
28 Ekim’in öğleden sonrası ile 29 Ekim’in tamamı birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olacak.