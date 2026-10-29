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Süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Yeni nafaka yasasının içeriği ve kapsamı

Süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Yeni nafaka yasasının içeriği ve kapsamı

09:29, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:29, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak? Yeni nafaka yasasının içeriği ve kapsamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla süresiz nafaka düzenlemesi için yeni formüller hazırlanacak. Evlilik süresi ve gelir gibi kriterler belirleyici olacak. Üzerinde durulan çalışma kapsamında 3 ila 5 yıl evlilik süresi, nafaka bağlanacak kişinin sosyal durumu, yeniden evlilik yapabilme olasılığı, çalışıp çalışmadığı, çocuğunun olup olmadığı gibi kriterler nafaka bağlanma süresinde etkili olabilecek. İşte süresiz nafaka düzenlemesinin detayları.

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla genişletilecek. Bu nedenle nafaka düzenlemesinin 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkartıldığı belirtiliyor. Meclis'e sunulması beklenen nafaka düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı. Süresiz nafakayı sona erdiren düzenlemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni formüller masaya getirilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla genişletilecek. Bu nedenle nafaka düzenlemesinin 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkartıldığı belirtiliyor.&nbsp;Meclis'e sunulması beklenen nafaka düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı. Süresiz nafakayı sona erdiren düzenlemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni formüller masaya getirilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nafaka düzenlemesine dair bir sunum yaparak davalar için hazırlanan alternatifli çalışmayı sundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, konunun çok sayıda kesimi ilgilendirdiğine vurgu yaparak tarafların görüşlerinin daha geniş bir çerçevede ele alınmasını istediği öğrenildi. Şimdi AK Partili kurmaylar, başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri, akademisyenler ve aile hâkimleriyle görüşecek. Nafaka konusunda daha önce hazırlanan raporlar tekrar incelenecek ve alınan görüşler doğrultusunda farklı seçenekleri içeren yeni bir metin oluşturulacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nafaka düzenlemesine dair bir sunum yaparak davalar için hazırlanan alternatifli çalışmayı sundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, konunun çok sayıda kesimi ilgilendirdiğine vurgu yaparak tarafların görüşlerinin daha geniş bir çerçevede ele alınmasını istediği öğrenildi. Şimdi AK Partili kurmaylar, başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri, akademisyenler ve aile hâkimleriyle görüşecek. Nafaka konusunda daha önce hazırlanan raporlar tekrar incelenecek ve alınan görüşler doğrultusunda farklı seçenekleri içeren yeni bir metin oluşturulacak.

Seçeneklerden biri, nafaka süresinin her dosyanın kendi koşullarına göre belirlenmesi olarak öne çıkıyor.  Evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden kişinin yaşı, sağlık durumu, çalışıp çalışmadığı ve geçimini sağlayabilecek bir gelirinin bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.

Seçeneklerden biri, nafaka süresinin her dosyanın kendi koşullarına göre belirlenmesi olarak öne çıkıyor.&nbsp; Evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden kişinin yaşı, sağlık durumu, çalışıp çalışmadığı ve geçimini sağlayabilecek bir gelirinin bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.

Sosyal koşullar ve yeniden evlenme ihtimali gibi başlıkların da değerlendirme ölçütleri arasında ele alınabileceği belirtiliyor. Hâkim, bütün bu unsurları birlikte ele alarak nafakanın süresine karar verecek. Koşullar gerektiriyorsa süresiz nafakaya da hükmedebilecek.

Sosyal koşullar ve yeniden evlenme ihtimali gibi başlıkların da değerlendirme ölçütleri arasında ele alınabileceği belirtiliyor. Hâkim, bütün bu unsurları birlikte ele alarak nafakanın süresine karar verecek. Koşullar gerektiriyorsa süresiz nafakaya da hükmedebilecek.

Ancak bunlar henüz kesinleşmiş hükümler değil, üzerinde çalışılan seçenekler. Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz Haziran ayında boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. Karar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) düzenleme için 9 aylık süre verilmişti.

Ancak bunlar henüz kesinleşmiş hükümler değil, üzerinde çalışılan seçenekler. Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz Haziran ayında boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmişti. Karar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) düzenleme için 9 aylık süre verilmişti.

Üzerinde durulan çalışma kapsamında 3 ila 5 yıl evlilik süresi, nafaka bağlanacak kişinin sosyal durumu, yeniden evlilik yapabilme olasılığı, çalışıp çalışmadığı, çocuğunun olup olmadığı gibi kriterler nafaka bağlanma süresinde etkili olabilecek. Hâkimler, bu bilgiler ışığında nafaka süresine karar verecek. Bunların yanı sıra, hâkim, duruma göre süresiz nafakaya da hükmedebilecek.

Üzerinde durulan çalışma kapsamında 3 ila 5 yıl evlilik süresi, nafaka bağlanacak kişinin sosyal durumu, yeniden evlilik yapabilme olasılığı, çalışıp çalışmadığı, çocuğunun olup olmadığı gibi kriterler nafaka bağlanma süresinde etkili olabilecek. Hâkimler, bu bilgiler ışığında nafaka süresine karar verecek. Bunların yanı sıra, hâkim, duruma göre süresiz nafakaya da hükmedebilecek.
Başlıklar :nafaka yasasısüresiz nafakaResmi Gazeteyoksulluk nafakası
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