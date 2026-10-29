Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Perşembe Borsa saat kaça kadar işlem görecek?
28 Ekim Borsa İstanbul çalışma saatleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle pay piyasasında yarım günlük işlem uygulanırken hisse senedi alım satımı yapmak isteyenler, seansın hangi saatte sona ereceğini araştırıyor. Borsa İstanbul'un 2026 yılı tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün işlem yapılacak, 29 Ekim Perşembe günü ise piyasalar kapalı olacak. Çarşamba günü sürekli işlem seansı saat 12.30'da sona erecek, kapanış işlemleri ise saat 12.40'a kadar devam edecek. Tatil düzenlemesi, hisse senedi işlemlerinin takas tarihlerini de değiştirecek. Peki, 28 Ekim'de Borsa İstanbul saat kaçta kapanacak? 29 Ekim'de borsa açık mı? Hisse satışlarının takası hangi gün yapılacak? İşte 28-29 Ekim 2026 borsa işlem saatleri ve takas takvimi...
Borsa bugün saat kaçta kapanacak sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde işlem yapmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul'da normal tam gün seans uygulanmayacak ve Pay Piyasası'nda işlemler yarım gün sürecek. Açılış seansının ardından saat 10.00'da başlayacak sürekli işlem aşaması 12.30'da tamamlanacak. Kapanış seansı ve kapanış fiyatından işlemlerle birlikte günün işlemleri saat 12.40'ta sona erecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ise Borsa İstanbul'da seans yapılmayacak. Resmi tatil, hisse senedi işlemlerinin takas tarihlerini de etkilediğinden yatırımcıların nakit hareketlerini buna göre planlaması gerekiyor. Peki, 28 Ekim'de borsa kaçta kapanıyor? Hisse alım satımı yapılabilecek mi? İşte Borsa İstanbul'un güncel çalışma saatleri ve tatil takvimi...
28 EKİM’DE BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü açık olacak. Ancak Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle Pay Piyasası'nda yarım gün seans yapılacak. Yatırımcılar sabah saatlerinde hisse senedi alım ve satım emirlerini iletebilecek.
Borsa İstanbul'un resmi takviminde 28 Ekim yarım günlük işlem günü olarak yer alıyor. Bu tarihte normal tam gün seans uygulanmayacak. İşlemler, öğle saatlerinde tamamlanacak.
28 EKİM'DE BORSA İSTANBUL SAAT KAÇTA KAPANACAK?
28 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlemler saat 12.40'ta sona erecek. Sürekli işlem seansı saat 10.00'da başlayacak ve 12.30'da tamamlanacak. Ardından kapanış seansı ve kapanış fiyatından işlemler gerçekleştirilecek.