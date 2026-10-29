Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? 29 Ekim 2026 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Manisa Kırkağaç'ta 2,0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 14,82 kilometre olarak ölçüldü. İşte 29 Ekim 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Vatandaşlar güncel AFAD ve Kandilli verilerini takip ediyor.
SON DEPREM NEREDE OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 29 Ekim 2026 tarihinde saat 10.31'de Manisa Kırkağaç'ta 2,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.82 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-10-29 08:10:31 14.82 ML 2.0 Kırkağaç (Manisa)
2026-10-29 08:10:12 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-29 07:42:39 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-29 07:38:21 7.0 ML 1.8 Tuşba (Van)
2026-10-29 07:37:05 10.66 ML 1.9 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [55.24 km] Akyaka (Kars)
2026-10-29 07:16:07 14.79 ML 2.6 Akdeniz
2026-10-29 06:29:14 7.0 ML 2.6 Ege Denizi - [30.39 km] Bodrum (Muğla)
2026-10-29 06:13:43 14.42 ML 2.4 Palu (Elazığ)
2026-10-29 05:51:44 13.8 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-29 05:50:05 6.24 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2026-10-29 05:33:34 16.42 ML 1.3 Kemah (Erzincan)
2026-10-29 05:22:05 8.83 ML 1.2 Merkez (Adıyaman)
2026-10-29 05:06:52 7.03 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.75 km] Kuşadası (Aydın)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ