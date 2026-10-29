Yarın okullar tatil mi son dakika? 30 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi mi, tatil uzatıldı mı?
Yarın okullar tatil mi, 30 Ekim Cuma günü okullar açık mı soruları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak edilirken, eğitim öğretim takvimine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Özellikle çocuklarını okula göndermeye hazırlanan veliler ile cuma günü ders yapılıp yapılmayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, resmi tatilin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Tatil süresinin uzayıp uzamayacağına yönelik sorular arama motorlarında öne çıkarken, “Yarın okul var mı, yok mu?”, “30 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi mi?” ve “Cumhuriyet Bayramı tatili uzatıldı mı?” sorularına yanıt aranıyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü okullarda eğitim devam edecek mi? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konuya ilişkin ayrıntılar…
30 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilerek daha uzun bir dinlenme süresine dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu olurken, cuma günü ders programının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Özellikle tatil planı yapan aileler ve okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek isteyen öğrenciler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamalara odaklanıyor. “30 Ekim okullar tatil mi?”, “Yarın okul var mı?” ve “29 Ekim tatili uzatıldı mı?” soruları bu süreçte öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı sonrasında 30 Ekim Cuma günü eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek mi? Okullar cuma günü kapalı olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…
30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin ülke genelini kapsayan resmî bir karar açıklanmadı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de bu tarih için genel bir tatil bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir karar alınmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.
YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?
30 Ekim Cuma günü mevcut takvime göre okullar açık olacak ve dersler normal program çerçevesinde yapılacak. Ancak olumsuz hava koşulları veya yerel gelişmeler nedeniyle valilikler tarafından il bazında farklı bir karar alınabilir. Öğrencilerin ve velilerin, kendi illerine ilişkin son dakika duyuruları valiliklerin ve il millî eğitim müdürlüklerinin resmî kanallarından takip etmesi gerekiyor.