Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 29 Ekim Perşembe maç programı
Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı bugün de devam ediyor. Gençlerbirliği’nin rakibi Karaköprü Belediyesi olurken, Kasımpaşa, evinde Çorluspor’u misafir edecek. Fiorentina - Atalanta İtalya Serie A ‘da Everton - Newcastle İngiltere Lig Kupası maçında karşı karşıya gelecek. İşte 29 Ekim Perşembe gününün maç programı.
Futbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği 28 Ekim 2026 Çarşamba gününde, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı ile Avrupa’nın önde gelen lig ve kupa organizasyonlarında birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alıyor. Eskişehirspor’un rakibi Iğdırspor. Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Nassr ile Al Kholood karşı karşıya geliyor. İşte 29 Ekim bugünün maçları.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
13:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U14 Ligi FB TV
13:30 Bitlis 1916 FK - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U15 Ligi FB TV
15:30 Gençlerbirliği - Karaköprü Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
18:00 Kasımpaşa - Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
20:30 Frosinone - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
20:30 Eskişehirspor - Iğdırspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
21:00 Al Nassr - Al Kholood Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor
22:45 Fiorentina - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Everton - Newcastle İngiltere Lig Kupası S Sport Plus.