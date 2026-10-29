3600 günle emeklilik formülü oluştu! EYT sonrası emeklilikte taslak maddeler oluştu

3600 gün primle emeklilik şartları 2026 yılında, çalışma hayatı boyunca yeterli prim gün sayısına ulaşamayan ve emeklilik için farklı seçenekleri değerlendiren vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan, uzun yıllar sigortalı olarak çalışmasına rağmen normal emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamayan kişiler, kısmi emeklilik imkanlarına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Bu noktada 3600 prim günüyle emeklilik seçeneği, özellikle ilk sigorta girişi eski tarihlere dayanan çalışanlar açısından önem kazanıyor. Ancak 3600 gün prim ödemiş olmak, tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olmuyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi, toplam sigortalılık süresi ve tabi olduğu yaş koşulunu birlikte karşılaması gerekiyor. Kadın ve erkek sigortalılar açısından yaş şartı da emeklilik koşullarının hangi tarihte tamamlandığına bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle emeklilik planı yapan vatandaşların kendi sigorta geçmişlerini ve prim kayıtlarını dikkate alarak hareket etmesi önem taşıyor. Peki, 2026 yılında 3600 gün primle kimler emekli olabilir? Kadınlarda ve erkeklerde yaş şartı kaç? EYT kapsamı dışında kalanlar kısmi emeklilik hakkından hangi koşullarda yararlanabilir? İşte 3600 günle emeklilik hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar…