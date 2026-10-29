Kapadokya'da peribacası mı yıkıldı ölü ve yaralı var mı?
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kapadokya'da peribacası çökmesi sonrası ölü ve yaralı var mı?
Basın mensuplarına açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin yaralandığını söyledi.
Peribacası neden çöktü?
Çökmenin bölgede etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklanmış olabileceği iddia edilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kayalarda meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
2025 yılında da bölgedeki bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.