Hekimlerin fatura düzeni değişti

820 hekim ve 45 özel hastaneyi kapsayan gözetim programında yüzde 100 uyum sağladı. Hekimlerin ilişkili şirketleri üzerinden hastanelere fatura kesmesi sona ererken çalışma modelleri mevzuata uygun hale getirildi. Üç aylık dönemde vergisel matrah kalemlerinde toplam 32,7 milyar liralık değişim kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, sağlık sektörüne yönelik gözetim programında yüzde 100 uyum sağlandığını açıkladı. Nisan-Mayıs 2026 döneminde başlatılan program kapsamında, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere büyük illerde faaliyet gösteren 820 hekim ve 45 özel hastaneyle görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler ve rehberlik çalışmaları sonucunda, tespit edilen vergisel riskler herhangi bir vergi incelemesine gerek kalmadan giderildi.

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