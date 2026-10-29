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Milli gurur Togg 4 yıldır yollarda

Milli gurur Togg 4 yıldır yollarda

04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli gurur Togg 4 yıldır yollarda
Fuat Tosyalı

Yerli ve milli otomobil Togg banttan inişinin 4’üncü yılını geride bıraktı. Seri üretime geçtiği 29 Ekim 2022'den bu yana 126 bin 122 Togg aracı iki model olarak kullanıcılarla buluştu. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ekonomik T6X modelinin çalışmalarının hızla yapıldığına dikkat çekerek 2027 Haziran'ı işaret etti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg'un 29 Ekim 2022'de banttan inişinin 4’üncü yılı kutlanırken ürün gamı genişlemeye devam ediyor. Togg, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileriyle şekillenen alanda Türkiye'yi küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirmeye yönelik en önemli adımlardan biri olarak, etrafında şekillenen yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor.

İLK KEZ 2019’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bir araya gelen "babayiğitler", Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (Togg) kurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell'in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Togg'un üst yöneticiliğine Mehmet Gürcan Karakaş atandı. Tüm bu girişimlerin sonucunda Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen programda tanıtıldı.

TEMEL 2020'DE ATILDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020'de temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti. Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı. Togg, 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatlarını açıkladı ve 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi. 177 binin üzerinde talep alan Togg, 2023 için planlanan toplam üretim hedefini 20 binden 28 bin adede yükseltti.

SERİ ÜRETİME 2023’TE BAŞLADI

Tip onayının ardından seri üretim 2023'ün Mart-Nisan aylarında başladı. Seri üretime geçtiği tarihten 2026 yılı Eylül sonuna kadar toplam 126 bin 122 Togg aracı kullanıcılarla buluştu. 2023 yılında 19 bin 583, 2024 yılında 30 bin 93, 2025 yılında 39 bin 20 Togg aracı kullanıcılarla buluşurken, bu yılın 9 ayı itibarıyla 37 bin 426 araç yollara çıktı. Togg'un iki modeli T10X ve T10F, söz konusu dönemde elektrikli otomobiller arasında en fazla tercih edilen modeller oldu.


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Başlıklar :Toggekonomiotomotiv
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