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Enerji, savunma ve ticarette iş birliği

Enerji, savunma ve ticarette iş birliği

Merve Safa Akıntürk
04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Enerji, savunma ve ticarette iş birliği
Türk Devletler Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Ankara’da bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirvede; enerji, ticaret, yatırımlar, dijital dönüşüm ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Hazar Geçişli Orta Koridor’un geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik konuları da gündemde olacak.

Türk dünyasının geleceğine yönelik önemli kararların ele alınacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bugün Ankara’da başlıyor. “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla düzenlenecek iki günlük zirve kapsamında, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda teşkilat bünyesindeki iş birliği alanlarının genişletilmesi, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantının öncelikli gündem maddelerini Türk devletleri arasındaki siyasi diyaloğun geliştirilmesi ve ortak hareket etme kapasitesinin artırılması oluşturacak. Türkiye’nin TDT Dönem Başkanlığı süresince teşkilatın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, Sekretarya’nın insan kaynağı ve mali imkânlarının geliştirilmesi ile Türk iş birliği teşkilatları arasındaki eş güdümün artırılması hedefleniyor. Toplantının sonunda teşkilatın işleyişine ilişkin idari ve mali belgelerin onaylanması öngörülürken, Fidan’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

ORTA KORİDOR ÖNE ÇIKACAK

Zirvenin ekonomik gündeminde enerji, ticaret, yatırımlar, dijital dönüşüm ve savunma sanayii alanlarındaki ortak çalışmalar öne çıkacak. Özellikle Hazar Geçişli Orta Koridor’un güçlendirilmesiyle Asya ve Avrupa arasındaki ulaştırma ve ticaret bağlantılarının geliştirilmesi üzerinde durulacak. Türk devletleri arasındaki ekonomik dayanıklılığın artırılması, stratejik sektörlerde ortak projelerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliklerinin somut sonuçlara dönüştürülmesi hedeflenecek. Afganistan’daki gelişmelerin bölgesel güvenlik, istikrar ve ulaşım bağlantıları üzerindeki etkileri de değerlendirilerek üye ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılmasının önemi ele alınacak.

Beş üye dört gözlemci

  • Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 2009 yılında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan teşkilat, 2021 yılında Türk Devletleri Teşkilatı adını aldı. Merkezi İstanbul’da bulunan TDT’nin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olmak üzere beş üyesi bulunuyor. Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ise gözlemci statüsünde yer alıyor. Türk devletleri arasında siyasi dayanışmayı, ekonomik iş birliğini ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan teşkilatın dışişleri bakanları, yarınki toplantıyla birlikte bu yıl beşinci kez bir araya gelecek.

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Başlıklar :Enerjiekonomisavunmadiplomasi
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