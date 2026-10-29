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Emekliye zam için yeni dönem

Emekliye zam için yeni dönem

Uğur Duyan
04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Emekliye zam için yeni dönem
Cevdet Yılmaz

Emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi ile en düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme yapılması adına çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla bağlantılı otomatik artışlar dışında mutlaka kanunla mevcut alanın düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emekli aylıklarında yeni düzenleme hazırlığının yanı sıra fon mağdurlarına yapılacak ödemeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, 2027 bütçesinin hazırlanmasında emeklilerin önceliklendirildiğini anlattı. En düşük emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan artış uygulamasına ilişkin yeni bir model üzerinde çalışıldığını dile getiren Yılmaz, farklı seçeneklerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirildiğini aktardı. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Yılmaz, "Enflasyonla bağlantılı otomatik artışlar dışında mutlaka kanunla mevcut alanın düzenlenmesi gerekiyor. O çerçevede alternatiflerimizi dikkatle çalışıyoruz" diye konuştu.

HER ALTI AYDA BİR YASA GEREKMİYOR

Edinilen bilgilere göre, emekli aylıklarına altı ayda bir yapılacak artışların her dönem yeniden kanun çıkarılmadan uygulanabilmesi için tek seferlik yasal düzenleme yapılması planlanıyor. Teknik çalışmaların bütçe görüşmelerinin ardından olgunlaştırılacağını belirten Yılmaz, düzenlemenin Meclis'in takdirine sunulacağını bildirdi. Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmanın kapsamı ve uygulanacak modele ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir karar duyurmadı.

KASIM AYI ORTASINA KADAR TAMAMLARIZ

Fon konusuna da değinen Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan yatırım tutarları bakımından geriye kalan miktarı, "Şu anda olağan tasfiyeyle çıkanlar çıktı zaten, geriye kalan 125 milyar TL net yatırım tutarı gözüküyor 1 milyona kadar" sözleriyle açıkladı. Yılmaz, tasfiye kapsamındaki nakit varlıkların ve hızla paraya çevrilebilecek diğer kaynakların kullanılacağının altını çizdi. Yılmaz, ödemelerin kasım ayı ortasına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

ÜÇ TEMEL KAYNAK KULLANIMI

  • Fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin üç temel kaynaktan karşılanacağını paylaşan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk kaynak fonların kendi varlıkları, nakitleri ve diğer değerleri. İkinci kaynak kapsamında haksız kazanç elde edenlerden geri alınan tutarlar kullanılacak. Dün (önceki gün) itibarıyla 11 milyar lira bir geri ödeme söz konusu ama bu hızla yine artacaktır. Üçüncü kaynak ise yargı süreçlerinde tedbir konulan kişilerin mal varlıkları. Bunlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi."
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Başlıklar :Cevdet YılmazEmekliekonomi
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