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Arazi kiralamayla üretici toprağa döndü

Arazi kiralamayla üretici toprağa döndü

Merve Safa Akıntürk
04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Arazi kiralamayla üretici toprağa döndü
Arşiv.

Tarımsal üretimin etkinliği için üst üste iki yıl işlenmeyen arazilerin kiralanmasıyla bu yıl 14 ilde yaklaşık 1.380 dekarlık kısım kiraya verildi. Uygulamanın etkisiyle daha önce işlenmediği belirlenen 29,5 bin hektar alanın 16 bin hektarında yeniden üretime başlandı. Çalışmalar neticesinde, 3,4 milyon hektar tarım toprağı kayıt altına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda tarıma yönelik hedefler de yer aldı. Programa göre 2025 yılında yüzde 8,5 oranında daralan tarımsal üretimin bu yıl yüzde 9,3 oranında artacağı tahmin ediliyor. Tarım arazilerinin etkin kullanımı için üst üste iki yıl işlenmeyen arazilerin kiralanması uygulamasında bu yıl 14 ilde yaklaşık 1.380 dekar arazi kiraya verilirken, uygulamanın da etkisiyle 2024 yılında işlenmediği tespit edilen 29,5 bin hektar alanın 16,1 bin hektarında arazi sahipleri tarafından yeniden tarımsal üretime başlanıldı.

3,4 MİLYON HEKTAR KAYIT ALTINDA

Üretim planlamasının sağlıklı ve güncel verilerle desteklenmesi için Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde yürütülen Genel Tarım Sayım çalışmaları kapsamında bakanlık sistemlerinde kayıtlı olmayan 3,4 milyon hektar arazi Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi'ne kaydedildi. Sayım sonuçlarının analizinin yıl sonunda açıklanması bekleniyor.

KURAKLIĞA ERKEN UYARI

Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi (TAKİS) aracılığıyla tarımsal kuraklığın ülke genelinde uydu verileri kullanılarak yedi günlük periyotlarla izlenmesinin sağlandığı belirtilen yıllık programa göre sistemin tahmin kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2027 yılında yapay zekâ yöntemlerinden yararlanılarak kuraklık koşullarının 1-4 hafta önceden tahmin edilmesine yönelik çalışmaların başlatılacak. Programa göre atıksu arıtma tesisi çıkış sularının geri kazanım üniteleri yardımıyla tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik proje çalışmaları da devam edecek.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEM

  • Tarım ürünleri fiyatlarının sağlıklı oluşumunun sağlanması ve gıda arz zincirinin etkinliğinin artırılması amacıyla kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması ve yaş meyve-sebze tedarik zincirindeki lojistik altyapının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Toptancı hallerinin modernizasyonu ve daha etkin çalıştırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi planlanıyor. Ayrıca gıda ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için laboratuvar altyapısı güçlendirilecek.

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Başlıklar :Tarımekonomiüretim
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