Gurbetçi plakaya ek süre geliyor

AK Parti, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araçlarını Türkiye’de daha uzun süre kullanabilmelerine yönelik yasal düzenleme hazırlığına başladı. Mevcut uygulamada 2 yılla sınırlı olan geçici kullanım süresinin uzatılması için yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Düzenlemeyle, özellikle yaz aylarında Türkiye’ye gelen gurbetçilerin araçlarıyla ülkede daha uzun süre kalabilmelerinin önü açılmak isteniyor.

HER YIL İÇİN VERGİ ÖDENECEK

Taslak modele göre 2 yıllık kullanım süresini aşmak isteyen vatandaşlara, belirli bir bedel karşılığında ek süre tanınması planlanıyor. Her ilave yıl için uygulanacak vergi tutarı ve uzatmanın hangi şartlarda yapılacağı ise çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek. Söz konusu düzenleme, 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde açıklanan vaatler arasında da yer alıyordu. Yasal hazırlığın tamamlanmasıyla birlikte uygulamanın ayrıntılarının belirlenmesi bekleniyor.

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