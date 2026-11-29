Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun açılış töreninde konuştu. Sinop'ta inşa edilen Boyabat Çevre Yolu ile yoğun vakitlerde yarım saati bulan ulaşım süresi 5 dakikaya düştü.

Daha önce bölgede Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan ve o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Sinop-Boyabat yolunun bir an önce bitirilmesi talimatını verdiğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:





"Gece gündüz çalışarak o yolu bitirmiştik. Yaklaşık 50 kilometrelik yola 3 asfalt plenti kurmuştuk. Büyük heyelanlar olmuştu, zor arazilerden geçmiştik ama Cumhurbaşkanımız, 'Sinop'un bu derdini bir an önce çözün, o dağlardan Sinop'a yolu indirmeyin artık, tünelden vadinin içerisinden düzgün bir yol yapın.' demişti. Bize de 2009'da bitirme ve açma nasip olmuştu."