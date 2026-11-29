Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı bildirilerek
polismerkezine davet edildi.
Polis memuruna aracının olmadığını söyleyen şahıs, alınması halinde ancak ifade verebileceğini ifade etti. Şahsı polis merkezine götürmek için adrese gelen
polis ekipleriise neye uğradığını şaşırdı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine
bıçakla saldırıgirişiminde bulundu. Polis memurları ise ilk olarak biber gazıyla müdahale ettiği şahsın saldırısının devam etmesi üzerine silahına davrandı.
Polis ekipleri ilk olarak havaya açtıkları ateşe rağmen
saldırgandavranışlarını sürdüren şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Ayağından yaralanan şüpheli şahıs ise evine kaçtı.
Bölgeye sevk edilen diğer takviye ekiplerin de desteğiyle evine saklanan şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.