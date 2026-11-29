Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde fonlardaki toplam net yatırım tutarı ve yatırımcılara yapılacak nihai ödemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, henüz kesin bir hesap çıkarılamadığını belirterek, hesaplamanın yalnızca yatırımcıların yatırdığı ve çektiği tutarlardan oluşmadığını ifade etti.

MKK HESAPLAMA YAPIYOR

Yılmaz, portföylerin güncel değerleri ile geleceğe yönelik tahminlerin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Öyle bir hesap henüz tam çıkarılamadı, ben de bir hesap istedim doğrusu. Yani çok karmaşık, girişler, çıkışlar, portföy değerleri, geleceğe dönük birtakım tahminler yapmanızı gerektiren hususlar. MKK bu konuları çalışıyor, netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

MANİPÜLE DEĞERLER HESABA GİREMEYECEK

Yılmaz, nihai hesaplamalarda geçmişte manipülasyonla şişirilmiş portföy değerlerinin esas alınamayacağına dikkat çekti. Para piyasası fonları ile hisse senedi ağırlıklı serbest fonların farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, manipülasyonun sona ermesinin ardından özellikle hisse senedi ağırlıklı fonların portföy değerlerinin gerilediğini söyledi.

Reklam Reklam

Bütçeye esnaf desteği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi. Komisyonda kabul edilen üç önergeyle 2027 bütçesinde esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz destekli krediler için 33 milyar liralık ek kaynak ayrıldı.

TEİAŞ’a yatırım kolaylığı

Komisyonda kabul edilen bir diğer düzenlemeyle, TEİAŞ’ın 1000 megavat ve üzeri elektrik iletim projeleri ile deniz altı kablo ve tünel yatırımları, Kamu İhale Kanunu’ndaki asgari yatırım ödeneği şartından muaf tutulacak. Böylece projelerin daha hızlı başlatılması ve ödeneklerin ihtiyaca göre planlanması sağlanacak.

Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan Özlale'nin Gübretaş iddialarına 'iftira' vurgusuyla cevap: Hakkımda tek bir SPK cezası veya suç duyurusu yok

Ekonomi

SPK'dan kritik fon kararı: İşleme kapatılan 26 yatırım fonu yeniden açılıyor