Küresel piyasalarda altın fiyatlarının gelecek dönemdeki seyrine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Dünyaca ünlü yatırım bankası J.P. Morgan, kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak unsurlara işaret ederken, uzun vade için yatırımcıların odağındaki yeni rekor hedefini ve piyasada dengelerin değişeceği kritik dönüm noktasını açıkladı. Bankanın stratejistleri, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin ardından altını yeniden yükselişe geçirecek temel dinamikleri de tek tek sıraladı.
Küresel yatırım bankası J.P. Morgan, altın fiyatlarına ilişkin yeni öngörüsünü paylaştı. Bankanın stratejisti Yuxuan Tang, kısa vadede bazı baskılar görülse de ons altının 2027 yılı sonunda 4.600 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.
CNBC'ye değerlendirmelerde bulunan J.P. Morgan stratejisti Yuxuan Tang, bankanın önümüzdeki bir yıllık süreçte altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış öngördüğünü açıkladı. Tang'ın değerlendirmelerine göre piyasadaki mevcut dengeler kısa vadede altını zorlasa da uzun vadede ibre yeniden yükselişe dönecek.
Kısa vadede yüksek faiz ve güçlü dolar baskısı
Altın fiyatlarının önümüzdeki birkaç ayda neden baskı altında kalabileceğine değinen Tang, ABD'deki sıkı para politikasına ve yükselen tahvil getirilerine dikkat çekti. Faiz kazancı sunmayan altının, bu dönemde yatırımcılara daha yüksek getiri vadeden ABD tahvilleriyle rekabet etmek zorunda kalacağı ifade edildi.
Öte yandan ABD ekonomisinin sağlam duruşu ve yapay zeka alanındaki yatırımların ülkeye çektiği yoğun sermaye, doların güçlü kalmasını sağlıyor. Tang, doların bu güçlü görünümünün 3 ila 6 ay daha devam edebileceğini öngörüyor.
Altın için dönüm noktası 2027'nin ikinci yarısı
J.P. Morgan stratejistinin analizine göre altın piyasasında asıl hareketlilik 2027 yılının ikinci yarısında başlayacak. ABD Merkez Bankasının (Fed) 2027'nin ikinci çeyreğinden sonra faiz konusunda daha dengeli bir duruşa geçmesi ve piyasadaki nakit akışının rahatlaması, altın fiyatları için çok daha elverişli bir zemin hazırlayacak.
Bankanın hesaplamalarına göre dolar, uzun vadeli ortalamasının yaklaşık yüzde 10 üzerinde seyrediyor. Uluslararası yatırımcıların birikimlerindeki dolar ağırlığını azaltmaya başlamasıyla birlikte, ABD para biriminin 2027'nin ikinci yarısında yeniden değer kaybetmesi ve bu durumun altına doğrudan destek vermesi bekleniyor.
Merkez bankaları ve yatırımcı talebi fiyatları destekliyor
Orta vadede altını yukarı taşıyacak tek unsurun doların zayıflaması olmadığı belirtiliyor. Rezervlerini tek bir para birimine bağlı kalmadan çeşitlendirmek isteyen merkez bankalarının altın alımlarına devam edeceği öngörülüyor. Bunun yanı sıra kağıt para birimlerindeki değer kaybına karşı birikimlerini korumak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcıların da altına yönelmesi, fiyatlara destek sağlayan bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda son durum ve güncel altın fiyatları
Kitco verilerine göre spot altının ons fiyatı cuma günü 3.685,30 dolara kadar tırmandı. Haberlerin yayımlandığı saatlerde ise ons altın günlük yüzde 1,31'lik artışla 3.640,36 dolar seviyesinden işlem gördü.
Piyasalardaki güncel satış fiyatlarına bakıldığında ise gram altın 5.964,81 TL, çeyrek altın 10.177,00 TL, yarım altın 20.354,00 TL ve tam altın 39.708,73 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını 40.280,00 TL, gremse altın 99.576,34 TL seviyesinde bulunurken, ons altının satış fiyatı 3.654,44 dolar olarak kaydediliyor.
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