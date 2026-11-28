Altın için dönüm noktası 2027'nin ikinci yarısı

J.P. Morgan stratejistinin analizine göre altın piyasasında asıl hareketlilik 2027 yılının ikinci yarısında başlayacak. ABD Merkez Bankasının (Fed) 2027'nin ikinci çeyreğinden sonra faiz konusunda daha dengeli bir duruşa geçmesi ve piyasadaki nakit akışının rahatlaması, altın fiyatları için çok daha elverişli bir zemin hazırlayacak.

Bankanın hesaplamalarına göre dolar, uzun vadeli ortalamasının yaklaşık yüzde 10 üzerinde seyrediyor. Uluslararası yatırımcıların birikimlerindeki dolar ağırlığını azaltmaya başlamasıyla birlikte, ABD para biriminin 2027'nin ikinci yarısında yeniden değer kaybetmesi ve bu durumun altına doğrudan destek vermesi bekleniyor.



