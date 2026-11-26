Platinin onsu, küresel büyüme endişeleri ve artan arz beklentileriyle 1219,7 dolara kadar inerek Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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1219,7 dolara kadar inen platinin onsu, küresel büyümeye yönelik endişeler ve artan arz beklentileriyle Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler endüstriyel metaller üzerindeki satış baskısını artırırken platin fiyatlarında da geri çekilmeler yaşanıyor.

Ocak ayında 2 bin 923,3 dolarla rekor kırdı

Yıla 2 bin 54 dolardan başlayan platinin onsu, küresel arza yönelik süren sıkıntılarla ocak ayında 2 bin 923,3 dolarla rekor kırdı.

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Ocak ayını yüzde 6,2 yükselişle, şubat ayını ise yüzde 8,5 artışla kapatan platinin onsu, mart ayını artan jeopolitik riskler ve güçlenen doların etkisiyle yüzde 17,2 düşüşle 1960,1 dolardan tamamladı.

Sonraki aylarda dalgalı bir seyir izleyen platinin onsu, yılın ilk yarısında yüzde 24,4 değer kaybetti.

Temmuz ayını yüzde 6,1, ağustos ayını yüzde 8,9 artışla tamamlayan platinin onsu, eylül ayını yüzde 4,6 kayıpla 1712 dolardan, ekim ayını ise yüzde 16,2 düşüşle 1434 dolardan bitirdi.

Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviye

Ardından 1219,7 dolara kadar inen platinin onsu, Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Platin, Haziran 2025'te 1043,4 dolara kadar düşmüştü.

Değerli metal, ardından 1300 doların üzerinde dengelendi.

Faiz artırımı endüstriyel metallerde satış baskısına yol açtı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını belirtti.

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Ergezen, piyasaların başlangıçta savaşın kısa sürede sona ereceğini düşündüğünü, ancak savaşın beklenenden uzun sürmesinin küresel büyümede yavaşlama ve resesyon endişelerinin artmasına yol açtığını ifade etti.

Ergezen, "Platin tarafındaki düşüşün en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında küresel büyümeye yönelik endişeler." dedi.

Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının enflasyon verilerinin de beklentilerin üzerine çıkmasına yol açtığını kaydetti.

Ergezen, merkez bankalarının faiz artırımına gitmesinin ve tahvil faizlerinin yükselmesinin ülkelerin ekonomik büyümesinin yavaşlamasına yol açtığını, bu faktörlerin de endüstriyel metallerde satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Platin ve paladyum gibi endüstriyel alanda kullanılan, özellikle sanayiye ve büyümeye bağlı ürünlerde bu satışın etkisinin daha net olduğunu dile getirdi.

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Arzda sıkıntı yaşanmadığı için talep tarafındaki yavaşlamanın doğal olarak fiyatlarda sert bir geri çekilmeye yol açtığını vurgulayan Ergezen, "ABD ile Rusya ve Çin arasındaki görüşmeler, ABD ile Rusya'nın yakınlaşması platin tarafında arz beklentilerini artırmış durumda ve bunlar da fiyatların geri çekilmesine yol açıyor." ifadesini kullandı.

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