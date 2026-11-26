Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni nesillere devredilmesi giderek büyüyen bir sorun haline geldi. Emeklilik yaşına gelen işletme sahiplerinin şirketlerini devredecek girişimci bulmakta zorlanması, uluslararası yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturuyor. Alman Kalkınma Bankası'nın (KfW) 9 Ocak 2026'da yayınladığı araştırmaya göre, 2029 sonuna kadar 545 bin işletme sahibi şirketini devretmeyi, 569 bin işletme sahibi ise faaliyetlerine son vermeyi planlıyor. Öte yandan, 2025-2029 döneminde devredilmesi planlanan işletmeler için ortalama talep edilen satış bedeli 499 bin avro olarak hesaplandı.

TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT KAPISI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hessen yönetim kurulu üyesi 8 iş insanının Frankfurt'ta kurduğu bağımsız ticari girişim Almanya Şirket Edinim Merkezi (ASEM GmbH), Türk yatırımcıların Almanya'daki şirket satın alma süreçlerine aracılık etmeyi hedefliyor. ASEM Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz, Almanya'da yaşanan nesil değişiminin Türk iş dünyası açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Almanya'da üretim tecrübesine, teknolojiye, markaya ve güçlü bir müşteri ağına sahip çok sayıda şirket yeni sahiplerini arıyor. Türkiye'de ise üretim gücü, girişimcilik kabiliyeti ve uluslararası pazarlarda rekabet etme potansiyeli yüksek şirketlerimiz var. Almanya'da uzun yıllardır ticaret yapan Türk iş insanları olarak bu iki potansiyeli bir araya getirebileceğimize inanıyoruz. ASEM'i de bu düşünceden hareketle hayata geçirdik" dedi. Yılmaz, şirket seçiminde portföydeki işletme sayısından ziyade yatırımcılara sunulan fırsatların niteliğine önem verdiklerini vurguladı.

PORTFÖYDE 200'Ü AŞKIN FİRMA VAR

Türk sanayicilerinin Avrupa pazarına açılma stratejilerinde şirket satın almalarının önemli bir yer tutması gerektiğini ifade eden Yılmaz, mevcut bir Alman şirketini devralmanın önemli avantajlar sağlayabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bir şirketi sıfırdan kurmak, marka oluşturmak, müşteri kazanmak ve satış ağı kurmak uzun yıllar alabiliyor. Oysa mevcut bir Alman şirketini satın aldığınızda yıllar içinde oluşmuş bir ticari altyapıyı da devralmış oluyorsunuz. Türk sanayicilerimizin üretim gücünü Alman şirketlerinin teknolojisi, sektörel tecrübesi ve dağıtım ağlarıyla birleştirebilirsek çok daha güçlü bir rekabet zemini oluşturabiliriz." Kısa sürede farklı sektörlerden 200'ü aşkın şirketi portföyüne dahil eden ASEM, özellikle Türk yatırımcıların faaliyet alanlarıyla örtüşen ve stratejik büyüme potansiyeli taşıyan işletmelere odaklanıyor. Yatırımcılar, www.asem-ma.com adresindeki dijital platform üzerinden seçilmiş şirketler için talepte bulunabiliyor.

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Alman KOBİ'lerde devir krizi büyüyor

Almanya'daki KOBİ sahiplerinin yüzde 57'sinin 55 yaş ve üzerinde olması, önümüzdeki yıllarda şirket devirlerinin önemli gündem maddelerinden biri olacağını gösteriyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) 2025 Şirket Devri Raporu'na göre, Almanya'da 79 sanayi ve ticaret odasının araştırmasında, devir konusunda danışmanlık alan şirket sahiplerinin yüzde 49'unun uygun bir devralan bulamadığı belirlendi. Bonn merkezli KOBİ Araştırmaları Enstitüsü ise 2026-2030 yılları arasında yaklaşık 186 bin aile şirketinin devrinin gündeme geleceğini öngörüyor.

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