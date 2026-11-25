ABD'de bankacılık sektörünün net karı 2026'nın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 azalarak 84,8 milyar dolara geriledi.

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ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 azalarak 84,8 milyar dolara geriledi.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini yayımladı.

Net kar 84,8 milyar dolar oldu

FDIC sigortası kapsamındaki 4 bin 205 ticari banka ve tasarruf kurumunun toplam net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 84,8 milyar dolar oldu.

Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarken önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 azaldı.

Üç aylık net kardaki düşüşte; önceki çeyrekte kaydedilen tek seferlik kazançların bu çeyrekte tekrarlanmaması, menkul kıymet satışlarından kaynaklanan zararlar, faiz dışı gelirlerdeki azalış ve karşılık giderlerindeki yükseliş etkili oldu.

Topluluk bankalarının net karı ise bu dönemde önceki çeyreğe göre büyük ölçüde değişmedi.

Net faiz marjı yüzde 3,39'a yükseldi

Sektörün net faiz marjı, önceki çeyreğe göre 7 baz puan artarak yüzde 3,39'a yükseldi.

Yurt içi mevduatlar üst üste dokuzuncu çeyrekte artış kaydetti ve yüzde 0,9 büyüdü.

Kredi hacmi, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,5 arttı.

Net zarar yazma oranı önceki çeyreğe kıyasla sınırlı ölçüde gerilerken vadesi geçmiş ve tahsili gecikmiş kredilerin oranları hafif yükseldi.

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Gerçekleşmemiş zararlar 486 milyar dolara çıktı

Bankaların menkul kıymet portföylerindeki toplam gerçekleşmemiş zararlar, ağırlıklı olarak faiz oranlarındaki artışın etkisiyle önceki çeyrekteki 326,7 milyar dolardan 486 milyar dolara yükseldi.

Bu zararlar, 2023'ün üçüncü çeyreğinde kaydedilen zirve seviyesinin oldukça altında kalmaya devam etti.

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