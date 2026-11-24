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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 11.111,42 puandan, yüzde 0,06 yükselişle başladı.

Satış ağırlıklı seyrin izlendiği dün, endeks günü yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa kıyasla 7,04 puan ve yüzde 0,06 artışla 11.111,42 puana çıktı.

Holding endeksi yüzde 0,04, bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında bilişim yüzde 0,44 ile en fazla kazandıran, finansal kiralama faktoring ise yüzde 3,32 ile en çok kaybettiren oldu.

Küresel piyasalarda Nvidia etkisi

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirmesinin etkisiyle küresel piyasalar pozitif seyrediyor.

Geçen hafta küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşün tersine dönmesini, şirketin aldığı bu karar sağladı.

Söz konusu gelişmeyle yapay zeka odaklı yatırım trendi yeniden canlandı, özellikle çip üreticilerinin hisselerinde sert yükselişler yaşandı.

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Jensen Huang'ın geri dönüşünün yapay zeka ekosistemine duyulan güveni yeniden tesis ettiğini ve güçlendirdiğini analistler söyledi.

Bugün takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Japonya'da imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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