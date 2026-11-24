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Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert değer kaybının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde güçlü bir toparlanma görüldü. Mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydeden değerli metal, pazartesi günü gelen alımlarla kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Küresel piyasalarda ons altının yeniden yükselişe geçmesi, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gün içerisinde 5 bin 986 TL seviyesini gören gram altın, böylece 6 bin liralık psikolojik sınıra oldukça yaklaştı.

Altında sert düşüşün ardından toparlanma

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden ons altın, son 14 ayın en düşük seviyelerine kadar gerilemişti. Yeni haftada ise satış baskısının azalmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi.

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Uluslararası piyasalarda ons altın gün içerisinde yüzde 3,92'ye ulaşan yükselişle 3 bin 661 dolar seviyesini gördü. Gün içindeki hareketlilikte 3 bin 712 dolar seviyesi de gündeme geldi.

Yurt içinde gram altın da küresel piyasalardaki bu yükselişten destek buldu ve 5 bin 986 TL'ye kadar çıktı.

Yükselişin arkasında hangi gelişmeler var?

Altın fiyatlarındaki toparlanmada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oldu.

Piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında faiz artırımı yapacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması, altına yönelik alımları destekledi. Ayrıca yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışlar ve ABD'den gelecek enflasyon verilerine ilişkin beklentiler de yatırımcıların pozisyonlarını etkiledi.

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi oldu. Fed'in enflasyon değerlendirmelerinde önemli yer tutan veri, altının önümüzdeki dönemdeki seyrinde belirleyici başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

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Diğer değerli metallerde de yükseliş yaşandı

Altındaki toparlanma diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 43 dolar seviyesini aşarken, platin ve paladyum fiyatlarında da yükseliş görüldü.

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