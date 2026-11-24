Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sanayicinin yaklaşık bir yıldır dile getirdiği arz yönlü politikaların gerekliliğini Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da nihayet dile getirmeye başladı. Enflasyonda, ABD/İsrail-İran Savaşı döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilimin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini belirten Karahan, "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor” dedi.

HİZMET ENFLASYONU %31’E GERİLEDİ

Bu iyileşmeyi destekleyen kalemlerden birinin temel mallar olduğunu dikkat çeken Karahan, “Arz yönlü olumsuz unsurlara rağmen temel mal enflasyonunun son üç aylık ortalaması yıllıklandırılmış olarak yüzde 12 seviyelerine düştü. Hizmetlerde, özellikle kirada, ataletin azalması da ana eğilimdeki bu iyileşmeye katkı sağlıyor. Talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan lokanta-oteller gibi alt kalemlerde de dezenflasyon devam ediyor. Üçer aylık ortalamaları yıllıklandırarak baktığımızda, hizmet enflasyonu geçen seneki yüzde 39 seviyesinden ekim ayında yüzde 31'e gelmiş durumda. Öncü göstergeler, bu olumlu seyrin kasım ayında da süreceğine işaret ediyor. Ancak gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyon kasımda yükselebilir” diye konuştu.

SAVAŞ KAYNAKLI RİSK SÜRÜYOR

Enflasyon üzerindeki risklere baktıklarında geçmişe kıyasla daha dengeli bir görünüm gördüklerini belirten Karahan, “Geçmişte savaş kaynaklı yukarı yönlü riskler ön plana çıkıyordu. Bu riskler bir miktar azalsa da halen canlılığını koruyor. Diğer yandan, talep koşullarındaki yavaşlama yukarı yönlü riskleri dengeliyor. Son olarak, enflasyon görünümü açısından beklentilere de değinmek gerekir. Sıkı para politikamız, savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladı. Hanehalkı beklentileri yılın ilk aylarında bir miktar arttıktan sonra gerileyerek savaş öncesi seviyesinin altında seyrediyor. Bununla birlikte, beklentilerde yılbaşında öngördüğümüz iyileşme henüz sağlanmadı. Bu görünüm, dezenflasyon açısından risk oluşturmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu korumamızı gerektiriyor" dedi.

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KASIMDA YÜKSEK GELEBİLİR

Karahan, gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını söyledi. Rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahip olduklarını vurgulayan Karahan, bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini dile getirdi.

TL’ye talep Devam ediyor

Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk Lirası'na talebin istikrarlı olarak devam etmesinin, uygulanan politikalara güveni yansıttığına dikkat çekerek, "Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak" dedi. Türk Lirası'na olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini bildiren Karahan, eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk Lirası'nı destekleyecek başka adımların da atılabileceğini anlattı.

Bir yıl sonraki beklenti düştü

Yıllık enflasyon beklentileri, kasımda piyasa katılımcıları için yükselirken hanehalkı ve reel sektör için geriledi. Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin, “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi kasımda geçen aya göre piyasa katılımcıları için 0,15 puan artarak yüzde 24,04'e yükselirken reel sektör için 0,10 puan düşerek yüzde 31,70'e, hanehalkı için 0,51 puan azalarak yüzde 43,24'e geriledi.

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