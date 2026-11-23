Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Fon süreci şeffaf yönetiliyor’ dedi ve ekledi: ‘Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda fon krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yaklaşık 161 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyuran Erdoğan, 371 bin 21 yatırımcının ana parasını geri aldığını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığını vurgulayan Erdoğan, "Devletimizin kasasından, milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirildi." dedi.
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