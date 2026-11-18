Nvidia'nın üçüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın üç aylık dönemdeki geliri yıllık bazda yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia, 25 Ekim'de sona eren ve 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre şirketin ilgili çeyrekteki geliri yıllık bazda yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın geliri bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 20 artarken, geçen mali yılın aynı döneminde şirket 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Piyasa beklentisi 108,85 milyar dolar düzeyindeyken Nvidia'nın geliri bu rakamın üzerinde gerçekleşti.

Şirket, veri merkezleri gelirinin mali yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 110 artışla 107,6 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Nvidia, içinde bulunulan çeyrek için gelir beklentisini 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine ilişkin herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

Şirketin karı 2 katına çıktı

Yıllık bazda yüzde 105 artan Nvidia'nın net karı, ilgili çeyrekte 65,3 milyar dolara yükseldi.

Geçen mali yılın aynı döneminde şirketin net karı 31,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Hisse başına kar ise bu dönemde 1,3 dolardan 2,7 dolara çıktı.

Bilanço açıklamasında, hisse geri alım yetkisi kapsamında mali yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla yaklaşık 227,3 milyar dolarlık bütçe bulunduğu aktarıldı.

Nvidia'nın hisse başına 25 sent olan bir sonraki üç aylık nakit temettü ödemesini, 2 Aralık itibarıyla kayıtlı hissedarlarına 23 Aralık'ta yapacağı bildirildi.

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"Yol haritamız planlandığı gibi ilerliyor"

Finansal sonuçlara ilişkin açıklama yapan Nvidia'nın geçici CEO'su ve Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress, şirketin gerçek bir ivme yakaladığını bildirdi.

Kress, şirketin Vera Rubin platformunun hızlı ve etkileyici bir başlangıç yaptığını söyleyerek, "Yol haritamız planlandığı gibi ilerliyor ve hedeflerimiz hiç olmadığı kadar büyük." ifadesini kullandı.

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