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Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a ait 15 milyondan fazla gizli belgeyi inceleyen uluslararası araştırma, Rus oligarklarla bağlantılı 1,7 milyar euroyu aşan şüpheli para trafiğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) rolünü ortaya koydu.

Deutsche Bank’a ait milyonlarca gizli belgenin sızdırılmasıyla gündeme gelen, Rus oligarklarla bağlantılı şüpheli para transferlerinde GKRY’nin Avrupa Birliği (AB) finans sistemine giriş kapısı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Alman kamu yayıncısı ZDF, Der Spiegel, Financial Times ve uluslararası gazetecilik kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü Inside Deutsche Bank araştırmasında, bankanın 15 milyondan fazla gizli belgesi incelendi.

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Belgelerde Rus oligarkların finansal işlemleri, yaptırım riskleri, şüpheli para hareketleri ve banka yönetiminin iç denetim uyarılarına yaklaşımı ele alındı.

GKRY’de yayımlanan Cyprus Mail ve SigmaLive gazeteleri de araştırmanın sonuçlarını okuyucularına duyurdu. Gazeteler, Rus müşterilerin Güney Kıbrıs’ı AB finans sistemine ulaşmak için bir "arka kapı" olarak kullandığına ilişkin delillere yer verdi.

1,7 Milyar euroluk işlem ağında GKRY bağlantısı

Sızdırılan belgelere göre, 2017-2020 yılları arasında paravan şirketlerden oluşan bir ağ üzerinden 1,7 milyar euroyu aşan şüpheli işlem gerçekleştirildi.

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Banka içindeki soruşturmada "Project Wingman" adı verilen finansal ağın merkezinde, büyük bölümü Hong Kong, Güney Kıbrıs ve İngiltere’de kurulu 15 şirketin bulunduğu belirlendi.

Araştırmayı yürüten gazeteciler, ağ üzerinden para gönderen veya alan bazı şirketlerin, ABD tarafından 2018 yılında yaptırım listesine alınan Rus milyarder Oleg Deripaska ile bağlantılarını tespit etti.

Deripaska’nın adı şirketlerin resmi kayıtlarında doğrudan yer almadı. Buna karşın para transferleri üzerinden aile üyeleri, iş ortakları ve bağlantılı kişilerle ilişkiler tespit edildiği bildirildi.

Deutsche Bank’ın şüpheli finansal ağı yaklaşık üç yıl boyunca tespit edemediği belirtildi. 2020 yılında başlatılan iç incelemede ise yaklaşık 3 bin işlemin araştırıldığı kaydedildi.

RCB Bank dosyası yeniden gündemde

Deutsche Bank’ın Rus sermayesiyle ilişkilerine yönelik araştırmada, GKRY merkezli RCB Bank’ın geçmişteki işlemleri de gündeme getirildi.

Deutsche Bank’ın 2016 yılında RCB Bank ile muhabir bankacılık ilişkisini sonlandırdığı belirtildi. Bankanın ise yaklaşık 2 milyar dolarlık denizaşırı finansal işlemlerle ilgili iddiaları reddettiği ifade edildi.

ABD ve İngiltere’deki düzenleyici kurumların, Rusya bağlantılı şüpheli hisse senedi işlemleri nedeniyle 2017 yılında Deutsche Bank’a toplam 630 milyon dolar para cezası verdiği hatırlatıldı.

Rum basınındaki haberlerde, Deutsche Bank’ın Rus müşterileriyle bağlantılı finansal işlemlerinde GKRY’deki bankacılık kuruluşlarının geçmişte de incelemelere konu olduğu vurgulandı.

FBME Bank üzerinden 826 şüpheli işlem

GKRY’deki bankacılık faaliyetlerine ilişkin geçmiş soruşturmalarda FBME Bank da yer aldı.

ABD’nin New York Eyaleti Finansal Hizmetler Dairesi’nin 2020 yılında yayımladığı resmi düzenleyici belgelerde, Deutsche Bank’ın 2008 yılından itibaren FBME ile bağlantılı 826 şüpheli işlem tespit ettiği kaydedildi.

Belgelerde, FBME’nin GKRY’deki şubesinin Deutsche Bank ile muhabir bankacılık ilişkisi yürüttüğü ve şüpheli işlemlere ilişkin risklerin yıllar boyunca bankanın kayıtlarında bulunduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren FBME Bank’ın Rus müşterilerden 1 milyar doların üzerinde mevduat topladığı da Rum basınındaki haberlerde yer aldı. Haberlere göre banka, Kremlin bağlantılı para hareketlerine ilişkin iddiaların ardından polis soruşturmasına konu oldu.

Abramovich’in şirketleri ayrı soruşturmalarda

GKRY’de yayımlanan Cyprus Mail, Deutsche Bank belgelerine ilişkin haberinde, Rus oligarkların Güney Kıbrıs’ı AB’ye açılan bir "arka kapı" olarak kullandığına dikkat çekti.

SigmaLive ise sızdırılan belgelerin, GKRY’nin Rus sermayesiyle bağlantılı finansal işlemlerdeki rolüne ilişkin yeni sorular ortaya çıkardığını aktardı.

Haberlerde, Rus milyarder Roman Abramovich’in GKRY’deki şirketleriyle bağlantılı mali işlemlerinin de ayrı soruşturmalara konu olduğu belirtildi.

GKRY polisinin, Abramovich’in varlıklarının Güney Kıbrıs merkezli şirketler aracılığıyla yönetilmesine ilişkin inceleme başlattığı bildirildi. Konunun 21 Ekim’de Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nde ele alındığı da kaydedildi.

Deutsche Bank iddialara yanıt verdi

Deutsche Bank, uluslararası araştırmanın ardından yaptığı açıklamada, gündeme getirilen olayların büyük bölümünün geçmiş yıllara, bazılarının ise 20 yıl öncesine dayandığını savundu.

Banka, söz konusu olayların gerekli durumlarda yetkili kurumlarla birlikte incelendiğini belirtti. 2019-2025 döneminde iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini güçlendirmek amacıyla 7 milyar euro yatırım yaptığını da bildirdi.

Deutsche Bank mevcut ve geçmiş müşteri ilişkileri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Buna rağmen sızdırılan belgeler, bankanın Rus oligarklarla ilişkilerini ve GKRY bağlantılı finansal işlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

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